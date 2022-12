Zdravie na prvom mieste, AQUAFLOT Cupu pomôže reprezentantka

Tri dni futbalovej fiesty v opatere Kataríny Košlabovej.

O futbalistov z 52 tímov na AQUAFLOT Cupe, teda 29. ročníku Vianočného turnaja MY Nitrianskych novín, sa bude starať zdravotníčka Katarína Košlabová, dlhoročná kapitánka žien FC Nitra a teraz fyzioterapeutka ženských reprezentácií. (Zdroj: SFZ; archív MY)

Futbalová obec odpočítava hodiny do vianočnej futbalovej fiesty, 29. ročník tradičného turnaja v novom šate pod hlavičkou AQUAFLOT Cup sa uskutoční v dňoch od 26. do 28. decembra. Bez diskusie najväčší halový turnaj na Slovensku sa pýši veľkým záujmom zo strany účastníkov a doslova ozdobou podujatia sú diváci, ktorí zapĺňajú Mestskú halu v Nitre do prasknutia. Novým nebudú tento rok iba titulárni partneri, keď hlavný turnaj zastreší AQUAFLOT a šampionát mužstiev ôsmej ligy OD Nitra v rámci Memoriálu Jozefa Husárika – hráči sa totiž môžu tešiť aj na novinky v rámci zdravotnej starostlivosti.

Keďže platí známy výrok neznámeho autora „futbal bolí“, organizátori Vianočného turnaja nechcú nechať nič na náhodu. „V množstve osobných súbojov prichádza aj k šrámom, ktoré potrebujú odbornú pomoc,“ hovorí predseda Oblastného futbalového zväzu v Nitre Štefan Korman.

Katarína Košlabová (v dolnom rade tretia zľava) ako fyzioterapeutka ženskej reprezentácie Slovenska do 19 rokov. (zdroj: SFZ)

„Počas troch dní futbalovej fiesty sa o zdravotný stav hráčov bude starať Katarína Košlabová. Bývalá reprezentantka a dlhoročná kapitánka futbalistiek Nitry pôsobí ako fyzioterapeutka pri ženských reprezentáciách Slovenska WU17 a WU19, dokonca absolvovala stáž pri mužskej reprezentácii u odborníkov ako Maroš Drinka a Ján Baťalík a zúčastnila sa aj konferencie o športových zraneniach vedenej MUDr. Pavlom Malovičom. Katka má ambulanciu Duate v Nitre na Kalinčiakovej 1 (pod Kalváriou) a venuje sa predovšetkým športovcom po rôznych zraneniach, či operáciách. Jej cieľovou skupinou sú aj deti s nesprávnym držaním tela, plochonožím, skoliózou, atď. Toto všetko dáva záruku, že naši futbalisti budú v dobrých rukách,“ predstavil Štefan Korman dámu, na ktorú sa počas troch dní bude upierať pozornosť hráčov aj divákov.

Nám nezostáva nič iné, len popriať všetkým hráčom veľa úspechov, krásnych gólov a výbornú sviatočnú náladu. A Katke čo najmenej roboty.