Vráble pripravia tri turnaje

Prvá z akcií je na pláne v piatok 23. decembra.

Aj vo Vrábľoch sa po covidovej pauze obnoví tradícia turnajov v halovom futbale na prelome rokov.

Organizuje ich mesto Vráble - komisia športu na čele s Ladislavom Kováčom.

V piatok 23. decembra sa odohrá Pohárový turnaj Vrábeľskej miniligy za účasti 8 tímov.

Skupina A: Štadión klub, Vasako, Galacticos, Retro Dorast.

Skupina B: Amsterdam, Dream team, All In, Squadra Azzurra.

Hrať sa bude od 12.00 h, štvrťfinále sa začne o 16.30, finále je na pláne o 19.15 h.

Vianočný turnaj nad 35 rokov sa uskutoční 26. decembra, tiež sa zapojí osem mužstiev.

Skupina A: Best, Brazil, Šalgočka, Cabaj-Čápor.

Skupina B: Benfiko, N. Hrnčiarovce, Jubilanti, Internacionáli.

Štart je opäť od 12.00 h, štvrťfinále o 16.30, finále o 19.15 h.

Najväčším ťahákom je Novoročný futbalový turnaj, ktorého tradičným termínom je 6. január. Na Troch kráľov bude v akcii 16 mužstiev, takže kapacitu sa podarilo naplniť.

Skupina A: No name, Amate team, Slovan, Classico.

Skupina B: Best, All In, Pribinovci, Retro Dorast.

Skupina C: Štadión klub, Amsterdam, Squadra Azzurra, Dream team.

Skupina D: Devils, Tři koníci, Vasako, Galacticos.

Úvodný hvizd zaznie o 8.00 h. Vyraďovacie boje sa začnú o 17.00, finále je na pláne o 19.40 h.