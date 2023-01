Oslavy na terase riaditeľa banky. AQUAFLOT Cup vyhral tím, ktorý bol na odstrel

Púť Nitrianskych Hrnčiaroviec najväčším halovým turnajom na Slovensku bola ako z epického žánru.

Čo by sa stalo, keby Ruan Jodi dvakrát nahral do tutovky Prešinskému?

Nitrianske Hrnčiarovce boli po troch zápasoch kvalifikácie (26. 12.) na odstrel. Aby v poslednom dueli ešte vôbec mali šancu na postup, museli sa modliť za remízu Janíkoviec s Čakajovcami – nič iné. Šikovný Brazílčan nenahrával, aj preto zasvietilo 2:2, „Hrnce“ hneď nato Žitavany rozbili 7:1, o chlp (o skóre) postúpili na hlavný turnaj (28. 12.) a tam stvorili senzáciu.

52 TÍMOV, 111 ZÁPASOV, 41 HODÍN LOPTA V HRE

Ak by sme sa striktne riadili rozdelením do košov, AQUAFLOT Cup mal štrnásť väčších favoritov. Nečakaní podzoborskí šampióni sa najprv len priemerne potulovali po palubovke, no vo finálovom dni vypustili krakena.

Najväčší halový turnaj na Slovensku na tento príbeh bude rád spomínať.

„Čo sa tu udialo, sa nedá ani opísať,“ hovoril Jozef Kinče mladší, najlepší brankár 29. ročníka Vianočného turnaja MY Nitrianskych novín.

Do jeho fotky budú Nevidzany azda od zlosti hádzať šípky. Už boli jednou nohou v semifinále, Kajabovi v rozstrele stačilo trafiť penaltu. Kinče bol proti. Potom vychytal aj Žikavského a silný obhajca si balil kufre.