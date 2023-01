V Šali sa hrá Pohár firmy TIBI (online)

V akcii je dvanásť futbalových mužstiev zo Šale a okolia.

Športová rodina má opäť rande. Mestská športová hala je po troch rokoch dejiskom halových majstrovstiev okresu Šaľa o Pohár firmy TIBI.

Podujatie organizuje v piatok 6. januára firma TIBI, s mediálnou podporou redakcie MY Nitrianskych novín.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Do bojov na 21. ročníku je zapojených dvanásť mužstiev - zo šiestej, siedmej, ôsmej ligy a k nim treťoligoví dorastenci Šale. Prvenstvo z posledného ročníka (hralo sa v januári 2020) obhajujú futbalisti Hornej Kráľovej.

V tomto článku budeme postupne aktualizovať výsledky a strelcov gólov - pre predplatiteľov sme.sk.

SKUPINA A

Objahcovia prvenstva z H. Kráľovej potvrdili úlohu favorita, keď stratili body len proti húževnatým šalianskym dorastencom. Mladíci mali nakročené k priamemu postupu do štvrťfinále, vo vzájomnom súboji im ho však uchmatlo Tešedíkovo. Seliciam nemožno uprieť snahu, no na body to nestačilo.

Selice - Šaľa st. dorast 2:4, A. Balha 2 - L. Vrba, K. Krajčovič, J. Krištof, M. Suchoň.