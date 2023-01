Winter Cup v Močenku dohrali neštandardne

Hracia plocha bola šmykľavá, hrozili zranenia. Získali sme aj vyjadrenia kompetentných.

V športovej hale v Močenku sa v sobotu odohral turnaj v malom futbale - Niké TOP liga Winter Cup, za účasti 12 mužstiev. Dopadol však tak, ako si neželali účastníci ani organizátori.

Ešte počas základných skupín vyzeralo byť všetko v poriadku, lenže postupne sa hracia plocha stala veľmi šmykľavou a hrozili zranenia. Organizátori sa snažili situáciu vyriešiť, ale napokon sa s vedúcimi mužstiev dohodli na tom, že od tretieho štvrťfinále sa už budú kopať iba penalty. Víťazmi turnaja sa stalo mužstvo BaroRaj.

K nešťastnej situácii sme získali vyjadrenia organizátorov, ako aj správcu haly v Močenku.

Čo hovoria organizátori

Stanovisko TOP ligy nám poslal Juraj Šupák, riaditeľ komunikácie Niké TOP Ligy.

„V prvom rade by sme sa chceli všetkým tímom poďakovať za ich účasť na tomto turnaji. Samozrejme o vzniknutej situácii vieme a na turnaj sme sa pripravili ako na našu každú akciu. Hracia plocha sa stala nespôsobilou v priebehu turnaja, a to v jeho pokročilej fáze (dovtedy prebehlo všetko bez problémov). K nespôsobilosti plochy došlo z neznámych príčin, ktoré neboli spôsobené našou vinou. Niečo podobné sa nám za našu dlhoročnú históriu nestalo v žiadnej inej hale na Slovensku, kde sme turnaj organizovali. Nespôsobilosť plochy si nevie vysvetliť ani správca haly, ktorý na danú skutočnosť taktiež nevedel zareagovať. Ani nami pretretie plochy handrou nefungovalo. Ide tak o akúsi „vyššiu moc“, ktorá zasiahla. Ukončenie turnaja bolo konzultované so všetkými 6 zainteresovanými manažérmi tímov, kde im boli ponúknuté 3 možnosti, ako turnaj ukončiť. Keďže nami preferovanú verziu, dohrať turnaj na druhý deň po riadnom vyčistení haly, manažéri zamietli, turnaj sa dohral spôsobom, ktorý si manažéri zvolili.

Situáciu budeme v najbližších hodinách ešte ďalej riešiť a všetky tímy budeme o našom výsledku informovať.“

Ako to videl vedúci športovej haly

„My nevieme, čo sa vlastne stalo. Ráno o 7.00 h som organizátorom odovzdával priestory a všetko bolo v poriadku. O 12.38 nás požiadali o zvýšenie teploty v hale, to sme do hodiny zariadili. O 14.45 mi volali, že hala sa trocha šmýka, či nemáme požičať mop. Ten som im prišiel vydať. Neskôr mi volali, že sa to šmýka viac, či nemáme voľnú halu aj v nedeľu, aby posledné zápasy mohli preložiť. Halu sme mali voľnú a ponúkol som im to. Nakoniec sa rozhodli v turnaji pokračovať.

Keď som o 19.00 h prišiel prebrať halu, podlaha sa už nešmýkala. Prešiel som niektoré úseky aj s organizátormi. Samozrejme nás to mrzí. V našej hale sa už konalo veľa turnajov a nikdy sa nič podobné nestalo. Dokonca jeden turnaj sa odohral deň predtým, v piatok, a bez problémov. V pondelok budeme zisťovať príčiny a hľadať možnosti, ako im predísť,“ vyjadril sa Peter Sýkora, správca haly v Močenku.

Niké TOP liga Winter Cup 2023

Skupina A

Pivkári - Hvezdári 1:0, Túl. citróny 1:2, Diplomatico 1:0, Krúdovci 4:0, MagLef 4:2.

Hvezdári - Túl. citróny 3:1, Diplomatico 3:1, Krúdovci 1:0, MagLef 2:0.

Túl. citróny - Diplomatico 1:4, Krúdovci 2:0, MagLef 3:2.

Diplomatico - Krúdovci 0:0, MagLef 2:1.

Krúdovci - MagLef 3:2.

Poradie: 1. Pivkári 12 b, 2. Hvezdári 12, 3. Túlavé citróny 9, 4. Diplomatico 7, 5. Krúdovci 4, 6. MagLef 0.

Skupina B

Tr. lavica - Yeyo 1:0, BaroRaj 0:3, Fr13nds 2:0, Frašták 3:0, All Stars FC 3:2.

Yeyo - BaroRaj 3:1, Fr13nds 1:0, Frašták 1:0, All Stars FC 2:0.

BaroRaj - Fr13nds 2:0, Frašták 4:3, All Stars FC 1:2.

Fr13nds - Frašták 2:0, All Stars FC 2:1.

Frašták - All Stars FC 1:0.

Poradie: 1. FC Tr. lavica 12 b, 2. AC Yeyo 12, 3. BaroRaj 9, 4. Fr13nds 6, 5. Frašták Devils 3, 6. All Stars FC 3.

Štvrťfinále: Hvezdári - Túlavé citróny 1:0, Trestná lavica - Fr13nds 0:1 pk, AC Yeyo - BaroRaj 0:1 pk, Pivkári - Diplomatico 0:1 pk.

Semifinále: Hvezdári - Fr13nds 0:1 pk, Diplomatico - BaroRaj 0:1 pk.

O 3. miesto: Hviezdári - Diplomatico 1:0 pk.

Finále: Fr13nds - BaroRaj 0:1 pk.

Najlepší brankár Juraj Barta (BaroRaj), najlepší strelec Tomáš Hambálek (Hvezdári).

BARORAJ: J. Barta, M. Turňa, R. Kotlár, P. Krivošík, D. Kotlár, A. Bombicz, Th. Kotlár, A. Rojka, D. Borovský, M. Boledovič, M. Michalík, M. Repa.

FR13NDS: T. Mičuda, Michal Štefek, M. Dobrotina, M. Hanzlík, Zs. Bálint, T. Vnučko, R. Sendrei, D. Prešinský, J. Vnučko, P. Jančovič, D. Cserman, V. Vnuk.

HVEZDÁRI: K. Kollár, M. Michalka, Š. Penzeš, T. Hambálek, M. Strákoš, R. Mrlík, A. Pagačovič.

DIPLOMATICO: M. Výberči, D. Lengyel, S. Komora, A. Kucharovič, T. Homola, P. Molda, R. Oláh, Jakub Komora, Ján Komora, D. Molnár, M. Petík.