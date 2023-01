V nedeľu halové finále U11

Poznáme zloženie skupín a rozpis zápasov.

Oblastný futbalový zväz v Nitre organizuje halový turnaj kategórie U11 počas dvoch víkendov. Prihlásilo sa totiž až 29 celkov.

Turnaj pripravujú a riadia zväzoví organizátori Alena Jančoková Žáčiková, Pavol Mesároš a Peter Solčianský.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V kvalifikácii bojovalo 8. januára 23 tímov a desať z nich si vybojovalo postup na hlavný hrací deň, kam bolo už priamo zaradených šesť tímov (najlepšie podľa jesennej tabuľky). Šestnásť účastníkov je rozdelených do štyroch štvorčlenných skupín.

Hrať sa bude v nedeľu 15. januára od 8.00 h v mestskej hale na Klokočine. Osem najlepších tímov postúpi do vyraďovacích bojov, kde si to už rozdajú medzi sebou v boji o trofeje. Ocenené budú aj individuality (najlepší brankár, hráč, strelec a päťčlenný all stars tím).

Zápas potrvá 15 minút, hrá sa 4+1. Na turnaji môžu hrať chlapci nar. po 1. 1. 2012 a dievčatá nar. po 1. 1. 2010 (čiže môžu byť o dva roky staršie).

Príďte si teda v nedeľu pozrieť nádeje z našich oblastných klubov v akcii na „ich šampionáte“.

ZLOŽENIE SKUPÍN

Skupina E: Močenok A, Janíkovce, N. Hrnčiarovce, Zbehy.

Skupina F: Veľké Zálužie, Junior Ivanka, Mojmírovce, Neded.

Skupina G: Chrenová A, D. Štitáre, Kolíňany, V. Lapáš.

Skupina H: Vlčany, Čeľadice, Hájske, D. Krškany.

PROGRAM TURNAJA

Skupina E: 8.00 Močenok - Zbehy, 8.17 Janíkovce - N. Hrnčiarovce, 9.08 Zbehy - N. Hrnčiarovce, 9.25 Močenok A - Janíkovce, 10.16 Janíkovce - Zbehy, 10.33 N. Hrnčiarovce - Močenok A.

Skupina F: 8.34 V. Zálužie - Mojmírovce, 8.51 Junior Ivanka - Neded, 9.42 Mojmírovce - Neded, 9.59 V. Zálužie - Junior Ivanka, 10.50 Junior Ivanka - Mojmírovce, 11.07 Neded - V. Zálužie.

Skupina G: 11.24 Chrenová A - V. Lapáš, 11.41 D. Štitáre - Kolíňany, 12.32 V. Lapáš - Kolíňany, 12.49 Chrenová A - D. Štitáre, 13.40 D. Štitáre - V. Lapáš, 13.57 Kolíňany - Chrenová A.

Skupina H: 11.58 Vlčany - D. Krškany, 12.15 Čeľadice - Hájske, 13.06 D. Krškany - Hájske, 13.23 Vlčany - Čeľadice, 14.14 Čeľadice - D. Krškany, 14.31 Hájske - Vlčany.

Štvrťfinále: 14.48 E1 - F2, 15.05 E2 - F1, 15.22 G1 - H2, 15.39 G2 - H1.

Semifinále: 15.56 víťazi 1. a 3. štvrťfinále, 16.13 víťazi 2. a 4. štvrťfinále.

O 3. miesto: 16.30.

Finále: 16.47.