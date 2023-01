Na púšti, medzi ťavami si na štvorkolke splnil svoj sen

Nitran Juraj Varga má za sebou svoj prvý Dakar.

Stal sa prvým Slovákom so štvorkolkou na prestížnom podujatí, ktoré sleduje celý motoristický svet. Juraj VARGA (31) z Nitry pri svojom debute na slávnej rely nielenže došiel do cieľa, ale vybojoval aj výborné štvrté miesto.

Zo Saudskej Arábie dorazil domov plný dojmov, o ktoré sa s nami podelil.

Ako ste sa dostali na Dakar?

Organizátori si vyberali účastníkov podľa svetového rebríčka, ale bolo treba absolvovať ťažké preteky MS. Hlavne rely Maroko a Abú Dabí. Obe som prešiel v roku 2022, v Abú Dabí som skončil druhý. Na Dakar zobrali troch nováčikov, ja som bol jedným z nich.

Ako vnímate konečné štvrté miesto?

Je to výborné. Nechýbalo veľa k bronzu, to by bolo vynikajúce. Najhlavnejšie však je, že som došiel do cieľa. To sa podarilo len polovici účastníkov.

Koľko kilometrov ste odjazdili?

Bolo to necelých 9000. Najdlhšia zo 14 etáp mala 930 kilometrov.

Ako vyzerá taká jedna etapa?

Skúsim to priblížiť. Predstavte si, že štartujete v Nitre, musíte najskôr prejsť do Banskej Bystrice, obvykle po normálnych cestách, až tam sa začína meraná časť. Jej koniec máte v Prešove, ale potom ešte máte dve hodiny na to, aby ste dorazili do Košíc. Depo sa teda každý deň tiež presúva. Počas meranej časti je obvykle jedna 20-minútová prestávka na povinné tankovanie, vtedy môžem niečo malé zjesť, ale inak som stále na štvorkolke.

Ako rýchlo jazdíte?