Monitor a olympiády chcú podľa odborníčky žiakov nachytať. Zmeniť to môžu matematické prechádzky

NITRA. Matematika je jeden z predmetov, pri ktorých sa žiaci neraz pýtajú otázky typu: načo sa to vôbec učíme a kedy to v živote budeme potrebovať. Je naozaj ťažké predstaviť si napríklad zlomky v bežnom živote. Podľa Silvie Haringovej sa aj zlomky v bežnom živote uplatniť dajú. I keď priznáva, že ani ona si to na počiatku nemyslela.

Dokazuje to už viac ako päť rokov ako koordinátorka projektu Matematické prechádzky, za ktoré bola doktorandka UKF v Nitre ocenená ako Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Informatika, matematicko-fyzikálne vedy.

„Tento projekt mi zmenil život a aj vďaka nemu matematiku vidím všade okolo seba,“ hovorí laureátka národného ocenenia.

V článku sa dočítate: Aký matematický úkon robí niektorým žiakom problémy,

o čom sú matematické prechádzky a čo je ich cieľom,

kto sa môže do nich zapojiť,

v čom vidí odborníčka na prechádzky problém monitoru a olympiád.

Matematické prechádzky sú primárne určené pre žiakov základných, stredných i vysokých škôl. No pokojne aj pre milovníkov, či naopak odporcov matematiky, ktorí majú snahu ju pochopiť.

Obľúbené meranie

Silvia Haringová vraví, že žiaci aj učitelia samotní, majú matematické prechádzky v obľube a projekt sa medzi školami teší rastúcej popularite.