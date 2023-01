Corgoni dobyli aj Pustý hrad. Kašíkove záhadné slová o budúcnosti

Hokejisti Nitry zbierajú body, s ktorými málokto rátal.

Corgoni sú na úspešnej vlne! Pred ziskom Kontinentálneho pohára uchmatli dva body od majstrovského Slovana, po návrate na Slovensko odviezli zo Zvolena dokonca všetky tri.

Brankár Libor Kašík si pripísal už piate víťazstvo zo 7 zápasov, odkedy chytá za Nitru. Zverenci Antonína Stavjaňa uspeli tretíkrát v rade, ale bodovali aj Prešov i L. Mikuláš, takže príliš oslavovať nemôžu.

S 30-ročným gólmanom „Kašom“, ktorý je symbolom vzostupu Nitry po 13-zápasovej zlej sérii, sme hovorili po výhre 4:2.

Ako ste videli dnešný duel?

V posledných zápasoch chalani veľmi bojujú, pomáhajú dozadu. Je oveľa jednoduchšie pre mňa chytať a som za to vďačný. Máme pred sebou ešte dlhú prácu, do konca sezóny už tých zápasov nie je veľa. Musíme sa snažiť získavať body aj so silnejšími súpermi a potom to potvrdiť aj s tými, čo sú nižšie v tabuľke.

Ďalej sa v rozhovore s L. Kašíkom dozviete: * či bola Nitra lepšia a čo vyzdvihol vo výkone * čo bolo zlomovým okamihom * čo je známe o jeho budúcnosti a kto bude o nej rozhodovať * či mu pobyt v Nitre prospieva * či je v Nitre lepšia atmosféra ako v Zlíne.

Bola Nitra dnes lepšia?