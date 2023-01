Sýkora vyzdvihuje bojovné srdce

Gól na 1:3 bol z kategórie šťastných, priznáva mladý reprezentant.

Adam Sýkora bodovo ožíva. V posledných dvoch ligových zápasoch strelil viac gólov (3) ako v predošlých 21 stretnutiach od jej začiatku. Vyšplhal sa už na 4. miesto v klubovej produktivite.

V piatok dvakrát rozvlnil sieť a prispel tak k prekvapujúcemu triumfu hokejistov Nitry na ľade druhého Zvolena.

Všetci fanúšikovia si želali, aby si corgoni preniesli pohodu z Francúzska aj do ligy a prvý krok sa naozaj vydaril. „Ja by som to nenazval pohodou, skôr je to o bojovnosti. Pohoda ešte nemôže byť, stále sme totiž na dne tabuľky. Momentálne u nás dominuje bojovnosť a tímový výkon,“ dvíha prst 18-ročný krídelník.

Jeho zlomový gól na 1:3 patril do kategórie šťastných. Hosťom spadol doslova z neba. „Mali sme výborný forčeking, puk sa dostal k Ferovi Gajdošovi, ten neváhal a vystrelil na bránu. Trafilo ma to do kolena a odrazilo sa do brány. Takže šťastnejší gól, ale som zaň veľmi rád,“ opísal Adam situáciu zo 48. minúty.

Podľa mladého reprezentanta Slovenska opäť zavážila fazóna brankára. „Libor chytá všetky zápasy neskutočne a drží nás nad vodou. Aj oslabenia sme hrali výborne, bojovali jeden za druhého a hrali sme tímovo,“ vypichol piliere, ktoré viedli k úspechu.

Ten je cenný aj z pohľadu viacerých absencií v zostave. „Určite. Naši obrancovia majú toho dosť, točia sa len šiesti. Aj v útoku nám ešte niekto chýba. Ale je jedno, v akej sme zostave, bojujeme za Nitru a ideme do toho so srdcom,“ zdôrazňuje.

Sýkora si myslí, že sa už prejavuje rukopis trénera. „Sme disciplinovaní a dodržujeme to, čo povie tréner. Rešpektujeme ho. Určite sa hra zmenila, odkedy prišiel. Ja som takisto veľmi rád, že pán tréner Stavjaňa je tu a veľmi mi pomáha,“ netají Adam.

Sadlo mu aj zaradenie do lajny s Gillom a Elmerom, aj keď Jakea v piatok (pre chorobu) nahradil vo formácii Lacka. „Napríklad so Sahirom som si veľmi dobre sadol. Na tréningu si dávame strelecké súťaže. Rozumieme si aj mimo ľadu a myslím, že to prenášame aj do zápasu. Dnes bol s nami Kubo Lacka a výborne sme sa dopĺňali,“ zakončil Sýkora večernú debatu.

Po výhre vo Zvolene sa Nitrania pokúsia bodovať v nedeľu v Dubnici proti Trenčínu.