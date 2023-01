Šalianky sa držia v čele, tréner hovorí o slabšom dni

Hráčky Dusla splnili rolu favorita, aj keď strelecký koncert sa nekonal.

V 13. kole česko-slovenskej interligy cestovali líderky súťaže do Stupavy ako jasný favorit. Súboj Dávida s Goliášom nepriniesol priepastný rozdiel, pretože tréner Šale využil zápas na to, aby doprial väčšiu minutáž menej skúseným hráčkam. Stupava má v tabuľke len jeden bod, ale v 6. min. viedla nad lídrom 5:3. D. Vargová a spol. však rýchlo otočili na 5:7 a odvtedy už mali gólovo navrch. Polčasové skóre 11:16 stanovila Ratvajská. Druhé dejstvo bolo na korenie chudobnejšie (len 5:8). Oba tímy si vyskúšali niekoľko presiloviek i oslabení. Keďže Most v stredu doma zaváhal s Pískom, Šalianky zvýšili svoj náskok v čele tabuľky MOL ligy.

HC Tatran Stupava - HK Slovan Duslo Šaľa 16:24 (11:16)

Najviac gólov: Bahorecová 4, L. Kovácsová 4/1, Galková 2.

DUSLO: Kusyová, Furgaláková - D. Vargová 4, Ščípová 4/3, Ušiaková 3, Tulipánová 3, Pócsíková 2, Pastoreková 2, Pálová 2, Königová 1, Ratvajská 1, R. Šalatová 1, Susiková 1, Takáčová, Rácková, Somogyi.

Rozhodovali Bohuniczký, Szerencsés, pok. hody: 1/1 - 5/3, vylúčené: 3:3, 120 divákov.

Ďalej hovorí tréner Peter Pčola: * či uňho viac prevláda spokojnosť alebo nespokojnosť * čo bolo dnes jeho cieľom * ako zhodnotil výkon mladých hráčok * čo fungovalo a v čom bol problém * komu chce poďakovať za zápas.

Peter Pčola, tréner: