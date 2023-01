Oremus: FC Nitra do roku 2026 môže hrať ligu. Ďalej musí ísť bez Peška

Netriešťme sily, AC Nitra môže byť naše béčko, tvrdí Peter Oremus.

Predposledné miesto v štvrtej lige. Iba 150 divákov na zápasoch. Apatia fanúšikov i sponzorov. Éra temna, akú si 114-ročná história FC Nitra nepamätá.

Aj tak je klub vraj z najhoršieho vonku. „Staré dlhy postupne mažeme a nové už osem mesiacov netvoríme,“ hlási PETER OREMUS (46), nepísaný financmajster ťahajúci veľkú značku z kaše. Bývalý prvoligový futbalista je podľa svojich slov členom dozornej rady FC a vysvetlil, prečo to obchodný register zatiaľ neukazuje.

„Za Nitru mi hrajú deti, v klube som strávil pol života a nie je mi ľahostajný, preto sa mu snažím pomôcť. Záleží mi na ňom aj ako mestskému poslancovi. Vyše storočný klub predsa nemôžeme nechať len tak,“ dodal Oremus a odpovedal na 26 otázok MY Nitrianskych novín.

V lete 2022 sa FC Nitra považoval za živú mŕtvolu. Odišlo vyše 150 hráčov, zaniklo šesť mládežníckych alebo ženských tímov vrátane dorastov, áčko vypadlo do štvrtej ligy... Ako je možné, že v januári 2023 ešte existuje?

Dobrá otázka, na ktorú by ste ako investigatívny novinár mali všetkým čitateľom dať aj odpoveď. Ja som napísal detailný prehľad chronológie záchrany klubu FC Nitra od mája 2022 na svojom politickom profile. Niekto to však môže považovať za neobjektívne a môj subjektívny pohľad.

Milan Lenčéš v mene klubu poslancom mestského zastupiteľstva adresoval návrh vysporiadania (ne)hnuteľného majetku FC Nitra. Inak povedané, za položky od traktorov až po umelé osvetlenie chcete od radnice státisíce eur. Čo tým sledujete?

Pointa znie, že mesto už dávnejšie vyzvalo akcionárov klubu na vysporiadanie majetku, aj sporného, ktorý by inak skončil na súde. Bolo by žiadúce, aby sporný majetok aj majetok jednoznačne patriaci akciovej spoločnosti získalo mesto, lebo má zmluvné povinnosti k Slovenskému futbalovému zväzu o štandardoch štadióna. Chceme predsa, aby sa v roku 2025 v Nitre mohli hrať majstrovstvá Európy do 21 rokov.

Verím, že zástupcovia mesta a FC Nitra nájdu kompromis. Maximálne sa posnažím o prienik názorov.

Peter Oremus hral futbal za Nitru aj Slovan. Pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Nitre a Nitrianskeho samosprávneho kraja. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Akú má mať mesto motiváciu státisícmi eur pomôcť vlastnému dlžníkovi? Klubu, ktorý sa za posledné tri roky vyprofiloval na nedôveryhodného partnera? Ako radnici garantujete, že s prostriedkami naložíte prospešne?

Čo môže byť väčšou zárukou a dôkazom serióznosti, ak nie záchrana klubu FC Nitra a kroky, ktoré sa v klube udiali od mája 2022 pod vedením nového väčšinového akcionára? Pozor, nebavíme sa o dotácii, ale o vysporiadaní majetku patriaceho FC Nitra, a. s. a jeho finančnom vyrovnaní. Ponuka pre mesto Nitra je podľa môjho názoru korektná a viac ako ústretová.

Akú sumu a za čo všetko vlastne požadujete? Obstarávaciu hodnotu štyridsiatich dvoch položiek ste vyčíslili na dokopy 1,328-milióna eur, zostatkovú hodnotu ovplyvnenú odpismi do účtovníctva na 111-tisíc a tučným písmom ste napísali cifru 630-tisíc...