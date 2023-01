FC Nitra chce od mesta 630-tisíc eur. Primátor je proti a nielen on

Klub predáva umelé osvetlenie. Je však skutočne klubové?

Traktory, kontajnery, saunová pec či svetelná tabuľa, no hlavne umelé osvetlenie. FC Nitra spísal 42-menný zoznam (ne)hnuteľného majetku a žiada mesto o odkúpenie. Návrh na vysporiadanie pristál poslancom v mailoch a venovať sa mu majú na zastupiteľstve vo štvrtok 2. februára.

Hrubo vyznačená je suma 630-tisíc eur. Klub ňou označuje investíciu do umelého osvetlenia. Tradovalo sa, že ho postavil aj vďaka predaju Stocha do Chelsea Londýn. TASR v januári 2007 písala , že jedným miliónom mal prispieť Slovenský futbalový zväz, siedmimi mesto a zvyšok zatiahnuť FC Nitra, ktorého funkcionár Jiří Magyar bol so svojou firmou realizátorom zákazky.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo všetko a za koľko chce klub predať mestu (presné znenie žiadosti)

Prečo si je Oremus istý, že umelé osvetlenie je klubové a nie mestské

Ako nesúhlasne argumentuje primátor

Prečo podpis Lenčéša vyvoláva otázniky

Aký dvestotisícový dlh nutne tlačí FC Nitra

Ako návrh klubu komentujú poslanci Štefek, Mesároš a Turba

Skončí to na súde?

O vlastníctvo umelého osvetlenia sa mesto a klub dodnes hádajú.