Prinášame aktuálny program kina.

Program kina CINEMAX: Od 02. februára do 08. februára 2023:

Avatar: Cesta vody 3D (SD , prístupný od 12 rokov): 16:40 ouas

Avatar: Cesta vody 2D (SD , prístupný od 12 rokov): 19:40 ipsas, 19:30 opsas

Čo s tým má láska (ČT, prístupný od 12 rokov): 13:00 vi

Niekto klope na dvere (ST , prístupný od 15 rokov) : 20:40 iut, 20:30 out

M3GAN (ST , prístupný od 15 rokov): 20:50 ip, 20:20 opuas

Slúžka (OV , prístupný od 15 rokov): 18:00 ost, 18:30 ist, 19:40 opsoast

Babylon (ST , prístupný od 18 rokov): 16:00 ost

Artmax Koncert - BTS: Yet To Come in Cinema (ČT, od 12 rokov): 18:00 ist

Predpremiéra - Invalid (OV , prístupný od 15 rokov): 18:00 ist

Želanie k narodeninám (OV, prístupný od 12 rokov): 17:30 opsoast

Zúbková víla (SD , U): 14:00 vi 15:00 ipsas, 16:10 ist

Kocúr v čižmách: Posledné želanie (SD , U): 14:20 vi, 15:20

BABSKÁ JAZDA - Magic Mike: Posledný tanec (ST , prístupný od 15 rokov): 18:00 iut

Artmax Balet - Ako voda na čokoládu (ČT, prístupný od 12 rokov): 18:00 ip

Artmax film - Spravodlivosť pre Emmeta Tilla (ČT, prístupný od 12 rokov): 20:20 iut

Artmax film - Duchovia Inisherinu (ČT, prístupný od 12 rokov): 20:20 ist

Asterix a Obelix: Ríša stredu (SD , prístupný od 7 rokov) : 13:10 vi, 15:30

Legenda: vi - ide cez víkend; ouas - okrem utorky a stredy; ipsas - iba piatok, sobotu a stredu; opsas - okrem piatka, soboty a stredy; iut - iba utorok; out - okrem utorka; ip - iba piatok; opuas - okrem piatka, utorky a stredy; ost - okrem stredy; ist - iba stredu; opsoast - okrem piatka, soboty a stredy;

OTVÁRACIE HODINY: ŠTVRTOK - NEDEĽA OD 12:30h, PONDELOK - STREDA OD 15:00h