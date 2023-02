Online tipovačku vyhral tipér s veľkým T, štvrtý hádal z Prahy

Najlepších sme ovešali peknými cenami.

Populárna futbalová tipovačka MY Nitrianskych novín sa po rokoch presťahovala z tlače do online priestoru. Už netreba viac utekať s vystrihnutými tiketmi do schránok odberných miest, za pár sekúnd súťažíte o cenu od výmyslu sveta.

Web mytipujeme.sk na jeseň prichýlil 18 regionálnych tipovačiek spod krídel MY novín a Nitra bola so 424 členmi najpočetnejšia. Za presný tip 1, X alebo 2 boli dva body, za „dvojtip“ 1X alebo X2 jeden bod. Najviac získal tipér s veľkým T – Adrián Danada, majster tiež celoslovenského kola, strieborný v levickej tipovačke, bronzový v novozámockej....

„Udržiavam si prehľad, kupujem MY Nitrianske noviny, na sociálnej sieti čítam skupinu NR ŠPORT. Na veľa dedinách som hral, viem, kde je aké prostredie. Najľahšie sa mi tipovala tretia liga a najťažšie „moja“ siedma. V posledných kolách som sa snažil netipovať prekvapenia, hrať na istotu. Online verzia tipovačky je skvelá, teším sa na pokračovanie,“ rozprával Adrián Danada, stopér Mojmíroviec, tréner Šale U19. Majster tipovačky MY Nitrianskych novín si z desiatich cien vybral 100-eurový tankovací poukaz od Petra Chrena z BlauGranas-SK.

Jaroslav Lazor sa zase vďaka striebru obliekol do novučičkej teplákovej súpravy od BU1: „Dlho som sa držal na medailových priečkach, mohol som aj vyhrať, na konci ma sklamali favoriti, napríklad Solčany. Uhádol som všetky zápasy „môjho“ Bábu a ťažil aj z prehľadu o topoľčianskych tímoch. Naopak, Zlatomoravsko bolo riadne nevyspytateľné, pre mňa najväčší problém. Tipovačka už ľuďom chýbala, dianie v regióne určite oživila.“

Bronz uchmatol Patrik Rudinec, fanúšik Dolných Krškán: „Pomenil sa u nás celý káder, ale chalanom som veril, pomýlil som sa iba pri víťazstve s Kolíňanmi, tipoval som remízu. Najťažšie boli juhoslovenské súťaže. Lyžujem, čiže dva skipasy dobre padli, ďakujem Petrovi Bosákovi za krásnu cenu.“

Zemiakovú medailu bral Dominik Hipp: „Už tri roky pracujem v Prahe, no dianie v nižších ligách pri Nitre stále sledujem. Tipovačku som vybavil vždy v pondelok ráno pri káve. Dve kolá pred koncom som viedol, napokon ma predbehol Aďo Danada, sused z rovnakej močenskej ulice. Z cien som si vybral pobyt v Podhájskej, potešil rodičov.“

Online tipovačka MY Nitrianskych novín mala silné zastúpenie aj vedľa v Hornej Kráľovej. Tibor Lenčéš finišoval šiesty, obdržal tri darčekové koše od predsedu FC Jelenec Henricha Richtera a zaspomínal si, keď pred pätnástimi rokmi ako stredoškolák ešte v printovej tipovačke vyhral „basu“ piva. „Prekvapilo ma, ako sa mi darilo. Neraz mi pomohla práve Horná Kráľová. Nedal som ani jeden dvojtip, nech mám čo najviac bodov. Online tipovačka má budúcnosť, už sa teším na jarné pokračovanie,“ pridal Lenčéš.

O pár stoviek metrov vedľa bývajúci Hornokráľovan Ladislav Lovás si za ôsme miesto odniesol dres Miroslava Stocha od Football Service Agency: „Prvé tri kolá som zbúchal narýchlo, potom som viac rozmýšľal. Tipovačka je správna cesta, ako propagovať dedinský futbal. A ceny tiež boli zaujímavé.“

Online tipovačka MY Nitrianskych novín bude na webe mytipujeme.sk pokračovať aj jarnou edíciou.