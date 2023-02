Top 20 najčudesnejších výhovoriek futbalistov

Prečo vynechávajú hráči zápas či tréningy? Odpovede vás pobavia.

Dávno je preč tá doba, keď sa pred futbalovým zápasom zišlo v kabíne viac hráčov, ako má hospodár dresov. (Aj keď česť výnimkám, občas sa to ešte niekde deje.)

Obvykle sú tréneri závislí od prítomnosti každej jednej nohy a nie raz do poslednej chvíle čakajú, či „pán veľkomožný“ dorazí včas.

Výhovorky? Ako hovorí jeden z trénerov, studnica kreativity futbalistov nemá dno.

Oslovili sme mnohých trénerov (dospelých i mládeže) a pozbierali sme od nich tie najvtipnejšie a najčudnejšie výhovorky, prečo hráč neprišiel na zápas či tréning.

Zo svojich pamätí čerpali Daniel Mankovecký, Jaroslav Kostoláni, Jozef Czuczor, Marián Felix, Ján Papánek, Patrik Mikuš, Karol Navrátil, Roman Hromádka, Juraj Šabík, Vincent Debnár, Pavol Baláž, Martin Slovák, Roman Ondrejka a Peter König.

Výhovorky sú vtipné, absurdné i také, že neviete, či sa smiať alebo plakať.

Naznačíme, že spomína sa v nich kadečo - samozrejme alkohol, ale aj skriňa, krámy, fontána, kaderníčka či kamarátova žena.

A na záver pridáme dva príbehy. Prvý o chalanovi, ktorý to ako žiak skúšal s jednou výhovorkou, ale napokon to dotiahol až do Ligy majstrov! A druhý od Ladislava Kokeša o futbalistovi, ktorý bol „parádne“ pripravený na štart zimnej prípravy... :-)

Čo sme pozbierali od trénerov

Daniel Mankovecký