Gill myslí na play-off, hokej za Nitru si užíva

Zisk jedného bodu proti Popradu chutil trpko.

Kanadský center Sahir Gill je lídrom hokejistov Nitry v cenenej štatistike – produktivite na jeden zápas. Aktuálne má formu, veď skóroval v treťom dueli za sebou a v posledných 7 dueloch nazbieral 10 bodov (3+7). Je platný dobrým pohybom i šikovnými rukami.

Zisk jedného bodu do tabuľky mu však chutil trpko. „Vyhrávali sme v tretej tretine, takže pre nás je sklamanie, že to takto dopadlo. Za stavu 4:3 sme nechali súperovi viacero dobrých možností a využil to. Keď vedieme v tretej tretine, mali by sme zápas vyhrať. Pozitívom je, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu. Mali sme ho vo svojich rukách, ale pustili sme ho. Musíme hrať kvalitne po celý zápas,“ ponúkol svoje zápasové hodnotenie.

V rozhovore so Sahirom Gillom sa dočítate: * čo ho sklamalo a čo potešilo v dnešnom dueli * ako videl svoj gól * ako sa mu páči v Nitre, čo hovorí na adresu fanúšikov * ako vníma chémiu v jeho útočnej formácii, čo hovorí na krídelníkov * aký má tímový cieľ do zvyšku sezóny a kde pramení jeho optimizmus * dozviete sa, v ktorej "nehokejovej" krajine sú jeho korene ...a ešte viac.

Proti Popradu zdvihol zástavu corgoňov pri hre 4 na 4 peknou individuálnou akciou so zakončením, ktorým prekvapil gólmana Petersa.