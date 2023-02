Poznáme rozpis PP Invest Cupu

Halovú sezónu v nitrianskej oblasti uzavrie tradičný turnaj dorastencov.

Oblastný futbalový zväz v Nitre organizuje 23. ročník halového turnaja dorastencov PP Invest Cup. Uskutoční sa v sobotu 11. februára v mestskej hale.

Prihlásilo sa naň 14 kolektív zo štvrtej až šiestej ligy. Rozdelené budú do dvoch päťčlenných skupín (A, C) a jednej štvorčlennej (B). Zo skupín A a C postupujú do štvrťfinále tri celky, zo skupiny B dva tímy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podujatie organizačne povedú zástupcovia ObFZ Nitra na čele so Štefanom Kormanom a Alenou Jančokovou Žáčikovou.

Ďalej v článku nájdete: * rozdelenie do skupín * kompletný program turnaja

PP Invest Cup sa naposledy hral vo februári 2020, z prvenstva sa tešili Alekšince.

Futbalová rodina sa po finále presunie do kultúrneho domu v Rumanovej, kde sa uskutoční prvý reprezentačný ples ObFZ Nitra.

ROZDELENIE DO SKUPÍN