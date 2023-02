Zlato a bronz z MEJ do Nitry

Karatistky zabodovali na majstrovstvách Európy.

Majstrovstvá Európy v karate kadetov a juniorov sa konali cez víkend v cyperskej Larnake. Tradične mali svoje želiezka v ohni aj nitrianske kluby a opäť nevyšli naprázdno.

Pri svojej premiére na európskom šampionáte získala zlatú medailu 14-ročná Alexandra Zeumerová (ŠK Kachi Nitra) v kumite kadetiek do 54 kg (v jej kategórii bolo 33 dievčat). Prešla cez súperky z Kosova, Belgicka, Izraelu, Maďarska a vo finále porazila Orujovú (Azer.) 4:3.

Jej trénerka Monika Uriková Višňovská netajila obrovskú radosť. „Saška je v tejto kategórii vekom ešte len krátko, pred tromi mesiacmi vybojovala na majstrovstvách sveta bronz, takže ja som verila, že môže mať medailu. No že bude majsterka Európy hneď na prvom šampionáte, ma momentálne robí najšťastnejšou trénerkou na svete. Saška je zverenec, akého by si prial každý tréner na svete. Neskutočný talent a neskutočný bojovník! Má výbornú psychiku, v tréningu tie najlepšie vôľové schopnosti, nikdy nič neodflákne. Verím, že toto sú len začiatky jej športovej kariéry,“ povedala M. Uriková Višňovská na adresu študentky Gymnázia na Párovskej ulici.

Ďalšiu medaily do Nitry privezie Nina Kvasnicová (Tornado karate team) a bude mať bronzový lesk. Zverenka trénera Daniela Kvasnicu súperila v kumite junioriek do 53 kg (medzi 29 účastníčkami). Najskôr prehrala s Turkyňou (tá sa dostala až do finále), ale v repasáži zdolala protivníčky z Chorvátska a Srbska a v boji o bronz Dánku Lippert 4:0. Pre Ninu je to štvrtá medaila z MEJ a má už bronz z MSJ.

V tvrdej konkurencii medailové ambície nevyšli Jurajovi Müllerovi (ŠK Kachi) v kata kadetov, vypadol v druhom kole.

Do bojov o medaily sa nedostali Zita Bakayová, Natália Vargová (Imperium Nitra) a Nina Jeseničová (Tornado karate team).

Veronika Helferová (Farmex Nitra) necestovala na MEJ pre zranenie.