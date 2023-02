Geri: Nech sa proti ViOnu zle hrá

Pohodová zlatomoravská klíma mu azda hladí dušu po turbulenciách v Nitre, Diósgyőri a Pohroní.

Zlaté Moravce do jari 2023 povedie trénerský tandem Ivan Galád (hlavný) - Gergely Geri (asistent). (Zdroj: Jozef Bedej)

V Trebišove by skákali dva metre do výšky, keby GERGELY GERI predsa len ostal. Skromného druholigistu dotiahol na piate jesenné miesto s noname kádrom a trinástimi hráčmi do 21 rokov.

„Vážil som si ponuku z ViOnu, prvá liga je prvá liga,“ utrúsil 46-ročný tréner, teraz asistent kamaráta Ivana Galáda v Zlatých Moravciach.

Keď spolu viedli Nitru, vyhrala v Žiline i Trnave, po 40 rokoch (ak rátame len najvyššiu súťaž) aj na Slovane a v októbri 2020 bola tretia za Dunajskou Stredou a Slovanom.

„Snáď sa nám bude dariť podobne,“ začal Gergely Geri. „Ivanovi som na kurze UEFA PRO licencie spočiatku, samozrejme, vykal. Od spoločného pôsobenia v Nitre sa z nás stali kamaráti. Galád vie narábať s tímovým duchom i psychikou hráčov, mňa zase bavia systémové veci, organizácia obrany i útoku, v čom má aj on skvelý prehľad,“ rozprával „Džeri“, ako Geriho familiárne volá Galád.

Z Trebišova si do Zlatých Moraviec doniesol (formálne na hosťovanie z Trnavy) päťgólového jesenného strelca Ikugara.

„V útoku však môžu hrať aj Pinte, Čerepkai a Vestenický, typologicky máme rôzne možnosti. Tešíme sa na prvé jarné kolo s Podbrezovou, ale určite nerozhodne o všetkom, potom sa ešte bude hrať o 49 bodov. Zostavu na sobotu už máme v hlave, uvažujeme o jednom-dvoch miestach, uvidíme, ako to vycítime,“ v tajničkách rozprával o 22-člennom kádri.

„V šatni je celkom dobrý mix skúsených a mladých futbalistov. Chceme hrať organizovaný futbal s rýchlymi prechodmi a dynamikou. Silné vyhlásenia nemáme,“ dodal Galádov asistent.

ViOn je už ôsmy klub Gergelyho Geriho za posledného šesť a pol roka. Na Požitaví ho privítala priateľská klíma s dobrými medziľudskými vzťahmi.

„V trénerskom živote nie vždy všetko ovplyvníte. Zlaté Moravce som vždy vnímal ako stabilný rodinný klub s rozvážnym a trpezlivým majiteľom, ktorý nemení trénerov často. Cítim tu iné prostredie než v predošlých kluboch. Vždy sa proti ViOnu hralo ťažko, to chcem zachovať,“ prezradil Gergely Geri, ktorý si reputáciu odborníka s dobrým vzťahom s hráčmi okrem Nitry a Trebišova zjednal aj v Seredi, ŠKF predsa vytiahol z predposledného miesta na siedme.

Mimochodom, Geri bol ako futbalista vysokým stopérom s vyše trinástimi sezónami v prvej a druhej lige. Jeho brat Adam je riaditeľom FC Košice.

Geriho cesta na ViOn FUTBALISTA: Kráľovský Chlmec (do 1995), Trebišov (1995 – 1998), Rimavská Sobota (1999 – 2000), Humenné (2000 – 2004), Michalovce (2004), Nyíregyháza (2005), Rimavská Sobota (2005 – 2013), Lučenec (2013), Tornaľa (2014 – 2015). TRÉNER: Rimavská Sobota (asistent 2013, hlavný 2014 – 2015), Zvolen (asistent 2016 – 2017), Podbrezová (hlavný 2018), Podbrezová B (hlavný 2019), FC Nitra (asistent 2019, hlavný 2019, hlavný 2020), FC Nitra U19 (hlavný 2020), Diósgyőr (hlavný 2020 – 2021), Sereď (hlavný 2021), Pohronie (hlavný 2021), Trebišov (hlavný 2022).