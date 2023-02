Vydretá výhra po ťažkom boji (+FOTO)

Hádzanárky Šale len s ťažkosťami potvrdili rolu favorita.

V 16. kole MOL ligy líder tabuľky hostil predposlednú Porubu, ale papierové predpoklady išli na palubovke bokom. Domáce Duslo síce viedlo 5:1, ale hostky rýchlo otočili a až do 57. minúty (!) nepustili favorita do vedenia. V 28. min. po údere do tváre Königovej v protiútoku bola vylúčená hosťujúca Karolína Rajová. Polčasový stav bol nerozhodný.

Po obrátke viedli hostky stále o 1-2 góly. V závere mala niekoľko dobrých zákrokov mladá brankárka Kusyová, Šalianky si aktívnou hrou vybojovali tri presilovky a v záverečných 5 minútach otočili na konečných 22:20.

Zavŕšili tak úspešný deň pre klub, lebo oba dorastenecké tímy predtým doma porazili súperky z Michaloviec.

HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Sokol Poruba 22:20 (11:11)

DUSLO: Furgaláková, Kusyová - Ščípová 6/2, Pócsíková 5, Takáčová 3, Rácková 2, D. Vargová 2, Somogyi 2, Königová 1, Ušiaková 1, Pastoreková, Tulipánová, Susiková, R. Šalatová, Dulinová, Pálová.

Poruba (najviac gólov): Farářová 5/3, Konečná 4, Hiraldo 3.

Rozhodovali Bohuniczký, Szerencsés, pok. hody: 4/4 - 3/3, vylúčené: 2 - 6, ČK: 28. Kar. Rajová (P), 800 divákov.

Ďalej v článku nájdete: Vyjadrenie trénera Petra Pčolu: * prečo prišlo trápenie po výbornom úvode * prečo sa proti Porube hralo ťažko * ako videl niektoré zákroky súperiek * čo označil za pozitívne a komu ďakuje * ktorá nedoliečená hráčka nastúpila do druhého polčasu a výrazne pomohla k výhre.

Peter Pčola, tréner: