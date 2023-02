Štrnásta zmena trénera za štyri roky. Kozák v Nitre skončil

Nedeľný prípravný zápas s Majcichovom zrušili.

V lete 2022 päť minút pred dvanástou zachránil áčko FC Nitra – kde sa odchovanci neťahali, tam zlanáril deviatku z trnavského regiónu. Jesenné predposledné miesto v štvrtej lige viac hovorilo o nezohratosti než potenciáli.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako a prečo Kozák skončil

S kým má byť v názorovom nesúlade

Aké je prvé vyjadrenie Oremusa z FC Nitra

O kom sa diskutuje ako o nástupcovi Kozáka

Ktoré posily zatiaľ klub dotiahol

Čo by brzdilo odchody Trnavčanov

„Sám som bol milo prekvapený, že tréner z Trnavy zavolal kamarátov a dal dokopy áčko. Nebyť ‚Joja‘ Kozáka, už by to tu asi bolo zavreté. Neviem, kto druhý by sem doniesol hráčov. Bol to pre mňa podnet, aby som aj ja pridal ruku k dielu. Napriek tomu, že sa mi veľa ľudí čuduje a smeje,“ povedal v auguste exligový obranca Jozef Kotula, asistent 29-ročného kouča.

Uprostred zimnej prípravy – po piatkovom tréningu – však tréner Jozef Kozák skončil.