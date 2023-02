Lekár či pretekár F1. Čo by robili vionisti, keby neboli futbalisti?

Úsmevné vizitky Zlatomoravčanov na štarte jarnej Fortuna ligy.

Futbalisti Zlatých Moraviec zahájili jar remízou 1:1 s Podbrezovou. V sobotu cestujú do Trenčína.

Predstavujeme jarný káder FC ViOn v rámci tradičnej prílohy MY Nitrianskych novín, ktorá vznikla v partnerskej spolupráci s klubom.

Brankári

1 PATRIK LUKÁČ

* brankár

* nar. 5. 12. 1994 v Prešove

* 191 cm, 89 kg

* ženatý, manželka Anna

* odchovanec: Tatran Prešov

* ligové štarty a čisté konta: 46/11

* kým by bol, ak nie futbalistom: lekárom

* keby vyhral milión v lotérii: podnikal by a pomohol rodine

18 MATÚŠ CHROPOVSKÝ

* brankár

* nar. 3. 6. 2002 v Skalici

* 195 cm, 94 kg

* slobodný

* odchovanec: FK Senica

* ligové štarty a čisté kontá: 6/1

* kým by bol, ak nie futbalistom: pretekárom F1

* keby vyhral milión v lotérii: cestoval by po svete a rozdelil sa s rodinou

33 PATRIK RICHTER

* brankár

* nar. 6. 2. 2004 v Zl. Moravciach

* 187 cm, 77 kg

* slobodný

* odchovanec: FC ViOn

* ligové štarty a čisté konta: 0

* kým by bol, ak nie futbalistom: podnikateľom s horským vzduchom

* keby vyhral milión v lotérii: investoval by

Brankársky tím na ViOne má na starosti Martin Matlák. (zdroj: Jozef Bedej)

Obrancovia

19 NAZARII HAVRYLIUK

* pravý obranca

* nar. 7. 2. 2003 v Kolomyji (Ukr.)

* 176 cm, 65 kg

* slobodný

* odchovanec: Šachtar Doneck

* ligové štarty a góly: 0

* kým by bol, ak nie futbalistom: manažérom hotela

* keby vyhral milión v lotérii: postavil by dom

25 SAMUEL SUĽA

* pravý/ľavý obranca

* nar. 12. 4. 2000 v Trstenej

* 177 cm, 78 kg

* slobodný

* odchovanec: TJ Krivá

* ligové štarty a góly: 34/2

* kým by bol, ak nie futbalistom: tenistom

* keby vyhral milión v lotérii: venoval by to rodine

30 ROBERT STAREČEK

* stredný/krajný obranca

* nar. 1. 5. 2004 v Šali

* 175 cm, 70 kg

* slobodný, priateľka Katarína

* odchovanec: Sereď

* ligové štarty a góly: 0

* kým by bol, ak nie futbalistom: účtovníkom

* keby vyhral milión v lotérii: kúpil by dom pri mori

Hosť zo Žiliny Samuel Suľa (vľavo) sa uchytil v základnej zostave. (zdroj: Jozef Bedej)

31 MARTIN TOML

* stredný obranca

* nar. 25. 3. 1996 v Brandýsi nad Labem-Starej Boleslavi (ČR)

* 187 cm, 83 kg

* slobodný

* odchovanec: Sparta Praha

* ligové štarty a góly: 5/0

* kým by bol, ak nie futbalistom: barmanom

* keby vyhral milión v lotérii: stal by sa rentierom

37 ALDEN ŠUVALIJA

* stredný obranca

* nar. 3. 3. 2002 v Sarajeve (Bosna a Hercegovina)

* 192 cm, 82 kg

* slobodný

* odchovanec: FK Sarajevo

* ligové štarty a góly: 13/1

* kým by bol, ak nie futbalistom: hitmanom

* keby vyhral milión v lotérii: investoval by

42 MICHAL PINTÉR

* stredný obranca

* nar. 4. 2. 1994 v Zl. Moravciach

* 182 cm, 78 kg

* slobodný

* odchovanec: FC ViOn

* ligové štarty a góly: 173/10

* kým by bol, ak nie futbalistom: tenistom

* keby vyhral milión v lotérii: podporil by útulky a precestoval svet

66 MARTIN BEDNÁR

* stredný obranca/defenzívny záložník

* nar. 22. 4. 1999 v Prešove

* 190 cm, 82 kg

* slobodný, priateľka Katarína, dcéra Dorota (4 mesiace)

* odchovanec: FAMT Prešov

* ligové štarty a góly: 110/3

* kým by bol, ak nie futbalistom: servisákom

* keby vyhral milión v lotérii: opil by sa a postaral o rodinu

90 MATÚŠ ČONKA

* ľavý obranca

* nar. 15. 10. 1990 v Košiciach

* 174 cm, 80 kg

* slobodný, priateľka Viktória, dcéra Dominika (6)

* odchovanec: Lokomotíva Košice

* ligové štarty a góly: 233/7

* kým by bol, ak nie futbalistom: jazdil by rally

* keby vyhral milión v lotérii: oslávil by to s rodinou, rozdelil sa s rodinou a zabezpečil dcére budúcnosť

Bývalý stopér Pardubíc Martin Toml patril v zimnej príprave k najvyťaženejším vionistom. (zdroj: Jozef Bedej)

Stredopoliari

5 TOMČE GROZDANOVSKI

* stredný záložník

* nar. 14. 3. 2000 v Skopje (Severné Macedónsko)

* 180 cm, 73 kg

* slobodný, priateľka Anastasija

* odchovanec: Metalurg Skopje

* ligové štarty a góly: 71/0

* kým by bol, ak nie futbalistom: atlétom

* keby vyhral milión v lotérii: investoval by

6 TIMOTEJ MÚDRY

* stredný záložník

* nar. 4. 4. 2000 v Spišskom Hrušove

* 178 cm, 70 kg

* zasnúbený, snúbenica Slávka

* odchovanec: Spišský Hrušov

* ligové štarty a góly: 72/0

* kým by bol, ak nie futbalistom: hokejistom

* keby vyhral milión v lotérii: užíval by si

8 ANTON SLOBODA

* stredný záložník

* nar. 10. 7. 1987 v P. Bystrici

* 179 cm, 73 kg

* slobodný, priateľka Miroslava, syn Adam

* odchovanec: Raven P. Bystrica

* ligové štarty a góly: 162/15

* kým by bol, ak nie futbalistom: developerom

* keby vyhral milión v lotérii: rozdelil by sa s najbližšími a cestoval by po svete

14 DENIS DUGA

* stredný záložník

* nar. 5. 9. 1994 v Myjave

* 177 cm, 76 kg

* slobodný, priateľka Simona

* odchovanec: Myjava

* ligové štarty a góly: 183/15

* kým by bol, ak nie futbalistom: učiteľom

* keby vyhral milión v lotérii: vzal by celý ViOn na párty dovolenku a zvyšok by investoval

Zástupcami kapitána Tomáša Ďubeka sú Denis Duga (na fotke vpravo) a Anton Sloboda. (zdroj: Jozef Bedej)

26 TOMÁŠ ĎUBEK

* ofenzívny záložník

* nar. 22. 1. 1987 vo Zvolene

* 180 cm, 86 kg

* slobodný, má priateľku, syn Tomáš

* odchovanec: Lokomotíva Zvolen

* ligové štarty a góly: 445/76

* kým by bol, ak nie futbalistom: hokejistom

* keby vyhral milión v lotérii: to je nereálne

29 ADAM BRENKUS

* ofenzívny záložník

* nar. 8. 1. 1999 v Dolnom Kubíne

* 181 cm, 77 kg

* slobodný, priateľka Margaréta

* odchovanec: Istebné

* ligové štarty a góly: 64/10

* kým by bol, ak nie futbalistom: kryptokillerom

* keby vyhral milión v lotérii: založil by e-sport tím

9 TOMÁŠ VESTENICKÝ

* krídelník/útočník

* nar. 6. 4. 1996 v Topoľčanoch

* 178 cm, 80 kg

* slobodný

* odchovanec: MFK Topoľčany

* ligové štarty a góly: 56/17

* kým by bol, ak nie futbalistom: nevie

* keby vyhral milión v lotérii: oslávil by to

16 KAROL MONDEK

* krídelník

* nar. 2. 6. 1991 v Martine

* 168 cm, 69 kg

* ženatý, manželka Lucia, synovia Matias (5) a Teo (2)

* odchovanec: Fomat Martin

* ligové štarty a góly: 131/11

* kým by bol, ak nie futbalistom: hokejistom

* keby vyhral milión v lotérii: precestoval by svet

17 LUCAS DEMITRA

* krídelník

* nar. 9. 4. 2003 v Saint-Louis (USA)

* 185 cm, 76 kg

* slobodný, priateľka Vanesa

* odchovanec: AS Trenčín

* ligové štarty a góly: 20/2

* kým by bol, ak nie futbalistom: architektom

* keby vyhral milión v lotérii: kúpil by byty a prenajímal

27 STEPHANO ALMEIDA

* krídelník

* nar. 17. 9. 1993 v São Paule (Brazília)

* 181 cm, 78 kg

* slobodný, priateľka Heloisa

* odchovanec: Sao Paulo FC

* ligové štarty a góly: 14/2

* kým by bol, ak nie futbalistom: doktorom

* keby vyhral milión v lotérii: pomohol by rodine a investoval

Zlaté Moravce aktuálne strácajú na top šestku päť bodov. (zdroj: Jozef Bedej)

Útočníci

7 ROMAN ČEREPKAI

* útočník/ofenzívny záložník

* nar. 6. 4. 2002 v Bratislave

* 190 cm, 83 kg

* slobodný

* odchovanec: Slovan Bratislava

* ligové štarty a góly: 0

* kým by bol, ak nie futbalistom: tenistom

* keby vyhral milión v lotérii: spravil by párty s kamarátmi, nakúpil bitcoin a nehnuteľnosti

10 KENNETH IKUGAR

* útočník

* nar. 27. 10. 2000 v Calabare (Nigéria)

* 193 cm, 85 kg

* slobodný

* odchovanec: Pythagorean FC

* ligové štarty a góly: 0

* kým by bol, ak nie futbalistom: biznismenom

* keby vyhral milión v lotérii: investoval by do nehnuteľností

20 PATRIK PINTE

* útočník/krídelník

* nar. 6. 1. 1997 v Dunajskej Strede

* 181 cm, 82 kg

* slobodný, má priateľku

* odchovanec: Šamorín

* ligové štarty a góly: 50/2

* kým by bol, ak nie futbalistom: IT analytikom

* keby vyhral milión v lotérii: tešil by sa

Tréner Ivan Galád prerobil Patrika Pinteho (vľavo) z krídelníka na útočníka. (zdroj: Jozef Bedej)

Realizačný tím

IVAN GALÁD

* hlavný tréner

* nar. 10. 4. 1963 v Krupine

* partnerka Mária, syn Roman (35)

* najobľúbenejší tréner: -

* čo je na ViOne najkrajšie: čaro

GERGELY GERI

* asistent trénera

* nar. 19. 1. 1977 v Kráľovskom Chlmci

* partnerka Bibiána, dcéry Zara (10) a Ella (7)

* najobľúbenejší tréner: Capello, Sacchi

* čo je na ViOne najkrajšie: súdržnosť a prajné prostredie

MILAN IVANKA

* fitnes tréner

* nar. 12. 3. 1960 v Partizánskom

* manželka Janette, syn Marek, dcéra Monika

* najobľúbenejší tréner: Verstegen, Verheijen, Seirul·lo

* čo je na ViOne najkrajšie: vzťahy založené na dôvere, stabilita klubu, nadšenie majiteľa pre futbal a krásny štadión plný krásnych ľudí

MARTIN MATLÁK

* tréner brankárov

* nar. 23. 6. 1986 v Bratislave

* manželka Ivana, syn Alex (9), dcéra Stella (6)

* najobľúbenejší tréner: Mentel, Vencel

* čo je na ViOne najkrajšie: priateľstvá, atmosféra, vzťahy