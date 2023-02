Vinodol do Prahy, televízor rodine v núdzi. Ples ObFZ Nitra ovládla ľudskosť

Povedali o plese ObFZ Nitra

ŠTEFAN KORMAN (predseda ObFZ Nitra): „Výborne bolo, nádherná vec sa podarila. Ak by som mal rámcovať desať rokov na čele ObFZ Nitra, lepšiu korunu by sme našim aktivitám nasadili ťažko. V súťažiach nám hrajú všetky vekové kategórie – čo by za to dali inde; pýšime sa úžasnou halovou sezónu, ktorej vrcholom je Vianočný turnaj; mládežnícke výbery posielame rok čo rok do zahraničia, organizujeme Jedenástku roka, stretávame sa s klubmi na zväzovej zabíjačke, vydali sme knihu 100 rokov futbalu, ale ples? Ten sme tu ešte naozaj nemali. Možno si niekto povie, že ples je panské huncútstvo, ale ja sa veľmi teším, že sme sa konečne rozhýbali aj na tejto vlne. Naši hostia boli spokojní aj štedrí, eurá z bohatého výťažku môžeme použiť pre naše mládežnícke výbery. Situácia je ťažká, ale kedy nebola? Chodíme s deťmi do sveta a pôjdeme aj teraz, aj vďaka štedrosti našich plesových hostí. Osobitne sa chcem hlboko pokloniť trom kráľom, ktorí zorganizovali prvý reprezentačný ples ObFZ Nitra – Peter Chren, Martin Kilian mladší a Peter Varga, ďakujeme, páni! A aby som nezabudol, o rok plesáme vo Vinodole.“

PETER CHREN (podpredseda ObFZ Nitra): „Hodnotiť prvý ples je jednoduché. Všetko naplánované sa podarilo, no najkrajšie momenty boli neplánované. Nik ani vo sne nepredpokladal, že keď predseda Štefan Korman vráti do obehu tombolu svoju vyhranú cenu, vyhrá ju nádejný zať jeho dcéry... A potom dve čerešničky. Nóbl myšlienka rozhodcu roka 2022 Roba Šimáka, keď vyhral televízor, ale posunul ho rodine v núdzi, zožala mohutnú podporu. V živote niekedy treba rýchlo reagovať, a to sa podarilo, rodine, ktorá televízor skutočne potrebuje, sme ho odovzdali už na druhý deň. Robiť radosť iným je úlohou nás všetkých bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Druhou čerešničkou bolo žrebovanie hlavnej ceny, opäť ju vyhral predseda Korman, to nevymyslíš... Znovu však zvíťazila ľudskosť a pobyt v Prahe si užije Marek Škadra z Vinodola. Všetko dopadlo, ako malo, do zápisníkov si môžeme poznačiť ďalšiu vydarenú akciu z dielne ObFZ Nitra. Domáce turnaje, jedenástka roka, medzinárodné výjazdy, to všetko je samozrejmosť. A teraz ples. Musím pochváliť aj spoločenskú úroveň i prajnosť, tiež nádherné róby manželiek a partneriek. Profesionálni tanečníci od Tomáša Surovca roztlieskali sálu. V tanečných výkonoch ma prekvapilo majstrovstvo Petra Dobiaša so svojou polovičkou, no kráľom parketu bol svojimi tanečnými kreáciami člen Výkonného výboru Peter Bachratý. Sme na najlepšej ceste, aby bol druhý ročník vo Vinodole. S predstihom máme rezervovanú hudobnú skupinu Black Band. Ostáva nám už len tešiť sa na ďalšie akcie organizované ObFZ Nitra. Budeme sa snažiť nesklamať a pozdvihnúť latku.“