Legendárny športový moderátor z Galanty oslavuje jubileum

Peter „Mano“ Tomič úraduje na turnajoch už vyše 33 rokov.

V galantskej športovej hale mu pokojne môžu priradiť inventárne číslo. Na Slovensku nenájdete veľa zanietencov tohto druhu. Peter Tomič z Galanty absolvuje v sobotu 18. februára svoj jubilejný 700. turnaj (!) v pozícii moderátora, časomerača či štatistika.

„Mano“, ako ho volajú priatelia, si rád zaspomínal na svoje začiatky. „K športovej hale som pričuchol už pri jej stavbe v roku 1986 ako poctivý člen SZM, brigádnik, študent gymnázia v Galante. Hala bola uvedená do prevádzky 31. 3. 1988, čiže na budúci mesiac oslavuje 35 rokov užívania,“ začal loviť v spomienkach bývalý aktívny futbalista.

A ako sa ocitol za stolíkom? „Po návrate z vojenčiny sme mali v hale futbalový turnaj. Lenže bol som zranený, tak som len chalanov povzbudzoval. A práve to bol ten zlomový moment. Nepamätám si, kto vtedy obsluhoval časomieru, no bolo to pomalé a chybové. Išiel som za tým pánom a pomohol som mu s tým. Prístroj na obsluhu vtedy vážil asi 50 kg a bol veľký ako menšia skriňa. Tak sa mi to zapáčilo, že som pánovi povedal, keby potreboval pomoc, nech mi dá vedieť,“ opisuje Peter.

Ďalej sa v článku dozviete: * aké športy moderuje a ktorý je z pohľadu moderátora najťažší * ktorého skvelého futbalistu zažil na turnaji a prirovnáva ho k Maradonovi * prečo je vďačný za svoje rodinné zázemie * koľko odmoderoval futbalových zápasov, koľko bežeckých pretekov, koľko behov odbehol a na koľko slovenských vrchov vyšiel * aké humorné zážitky zažil na turnajoch v Galante * čo pikantné sa dialo na turnajoch v 90. rokoch, kde nechýbal alkohol ani striptérky ...a ešte viac.

Slovo dalo slovo a z náhody sa stalo pravidlo. Neskôr pán časomerač odišiel do dôchodku a Peter Tomič postupne k obsluhe pridal moderovanie, zapisovanie, štatistiky, až po kompletný servis turnajov či zápasov.