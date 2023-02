Mal mať sochu, dostal výsmech. Tréner odkryl koniec v FC Nitra

Jediný rozdiel medzi Imeľom a Nitrou je štadión, vraví lúčiaci sa Jozef Kozák.

Možno by 114-ročný klub už dnes neexistoval, keby sa v lete sčista-jasna nezjavil JOZEF KOZÁK (29) a týždeň pred výkopom štvrtej ligy by nezložil fakticky nový tím. „Bez neho by to tu už asi bolo zavreté,“ povedal v lete Kozákov asistent Jozef Kotula.

Letný záchranca však v piatok zabuchol dvere. Vydržal sedem mesiacov. Priemernú životnosť posledných štrnástich trénerov FC Nitra „povýšil“ na 98 dní...

Jozef Kozák v rozhovore pre MY Nitrianske noviny rozplietol klbko odchodu, ktorý môže a nemusí spustiť lavínu aj v hráčskom kádri.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako Kozák vyargumentoval tisícové hráčske platy a predposledné miesto

V čom sa nezhodol s vedením a ako komentuje kritiku Oremusa

Prečo mu prehra s AC Nitra „bola fuk“, no vedeniu nie

Ktorí „Trnavčania“ už skončili a ktorí chcú odísť z Nitry

V čom si Kozák rozumel s Peškom

Prečo je nereálne, aby FC každý rok postúpil

Či má od Nitry všetky peniaze a čo jej veští

Po piatkovom tréningu ste odstúpili z postu trénera FC Nitra pre „názorový nesúlad s vedením a nedostatok dôvery“. Skúste to rozmeniť na drobné...

Odchod nebol iba o jednom piatku. Zrel vo mne dlhšie.

Začalo to po septembrovom zápase s Levicami. Napriek prehre 1:2 sme podali dovtedy najlepší výkon, prvýkrát sme hrali 4-4-2, hráči si to pochvaľovali. Hostí sme tlačili a ich tréner povedal, že nechápe, prečo sme na spodku tabuľky.

Napriek tomu sa vedenie vyjadrilo, že takto sa za Nitru nehrá. Dovtedy som od funkcionárov počúval, ako mi chcú stavať sochu za to, že som zachránil áčko. Potom nastal výsmech. Neoprávnený. A z toho plynúci názorový nesúlad.

V čom?