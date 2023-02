Stavjaňa ju občas volá „čarodejnica“. Čo pomohlo Solenskému?

Hokejisti Nitry sa otrepali po zlom utorku a vezú tri body z Michaloviec.

Corgoni vonku valcujú! Na ľadoch súperov vyhrali šiestykrát v rade a udržiavajú si tak šance na účasť v play-off.

Pravda je, že v Michalovciach neboli od začiatku lepším tímom. „Hlavne v prvej tretine na nás domáci vybehli a držal nás výborný Kašík. Pomohlo nám, že sme dali kvázi z ničoho gól. Dostali sme sa na koňa a nasledoval dobrý vstup do druhej tretiny, kde sme rýchlo pridali dva góly, a bolo 0:3,“ rozhovoril sa pre MY noviny Samuel Solenský, člen štvrtej formácie, ktorý otváral skóre. „Odvtedy sme sa snažili kontrolovať zápas. Domáci mali aj presilovky, ale nakoniec sme to zvládli.“

Štatisticky to bol pre Sama najlepší zápas v drese Nitry. Dva góly strelil premiérovo. „Myslím si, že naša päťka s Kniesom a Lackom sa v poslednom čase dostávala do šancí, len sme ich nepremieňali. Som rád, že nám to konečne padlo, takže je to zásluha celého útoku,“ vravel skromne 24-ročný útočník.

Pred prvým gólom mu pomohol odraz po strele od modrej čiary. „Puk priskočil ku mne a bol som tam sám. Druhý gól padol po tom, ako sme si to pekne „vyrotovali“. Kubo Lacka ma perfektne našiel spoza brány a mal som to jednoduché,“ opísal svoje zásahy, vďaka ktorým získal premiérovo aj prilbu pre hráča zápasu.

Nitrania tak dali zabudnúť na utorňajší zápas doma proti Banskej Bystrici. Ten bol ťažkým sústom na preglgnutie.