Nitra má Američana, Urban odhaľuje plány

Basketbalisti BKM SPU sa pripravujú na náročný záver sezóny.

K nedeľňajšiemu víťazstvu basketbalistov Nitry nad súpermi z Košíc 109:59 prispel 19 bodmi nový muž spoza veľkej mláky. Sean Sutherlin má 24 rokov a jeho angažovanie môže byť predzvesťou, že klub z haly SPU to s návratom do extraligy myslí vážne. Nitriansky tím sa drží na vedúcej priečke v prvej lige.

Príchod americkej posily „spískal“ tréner Ľubomír Urban, tak sme sa s ním zhovárali na aktuálne témy.

„Chceli by sme prebudovať naše amatérske mužstvo do budúcnosti na poloprofesionálne. Naším cieľom je vyhrať prvú ligu a jej víťaz má právo účasti v extralige. Sú to však dva kroky. Najskôr chceme súťaž vyhrať, potom sa môžeme pokúsiť vrátiť extraligu do Nitry. K tomu smerovalo aj posilnenie kádra,“ začal hovoriť skúsený kouč, ktorý v basketbale získal viacero úspechov.

Ďalej v článku sa dočítate: Tréner Urban hovorí podrobnejšie o postupnej transformácii družstva * akým spôsobom sa podľa neho nedá fungovať v prvej lige * či podľa neho navrátilci Žiak a Vojtek stále majú na extraligovú úroveň. Dozviete sa, akým spôsobom sa dohrá tento prvoligový ročník a kde sa bude rozhodovať o titule. Prinášame rozhovor so Seanom Sutherlinom, ktorý odpovedal na šesť otázok. * aké sú jeho prvé dojmy, ako vníma spoluhráčov, čo sa mu v Nitre najviac páči, prečo býva na internáte * proti ktorým dnešným hráčom NBA nastupoval v minulej sezóne, čo je jeho cieľom do budúcnosti. Ako zatiaľ hodnotí Seana tréner Urban a čo si na ňom cení?

„Keďže slovenských hráčov nie je veľa a my sa pripravujeme v pozadí na extraligu, tak sme hľadali typy aj v zahraničí.