Nevylučujeme ani odchod z Nitry, reaguje firma na zámer zdaniť zdieľané kolobežky

V meste sú virtuálne stojiská.

NITRA. Prevádzkovatelia zdieľaných kolobežiek podnikajú na území Nitry zadarmo, mestu nič neplatia. Poukázali na to opoziční poslanci, ktorí to chcú zmeniť.

Igor Kršiak navrhol už koncom minulého roka zaviesť novú daň za záber verejného priestranstva pre zdieľanú mikromobilitu.

Podľa ministerstva financií je to možné. Podľa mesta by to nemalo v praxi žiaden dosah na fungovanie zdieľaných kolobežiek. Ľudia ich väčšinou využívajú na to, aby sa dopravili z jedného miesta na druhé. A tam aj „zaparkujú“.

Jeden z prevádzkovateľov sa už vyjadril, že ak mesto zavedie poplatok, bude nútený zvýšiť ceny pre konečného užívateľa. Nevylúčil ani odchod z Nitry.

Na pešej zóne. (zdroj: mh)

Obec môže vyrubiť daň, ak...

Prednosta Martin Horák mal predložiť poslancom návrh alternatív spoplatnenia stanovísk pre zdieľané kolobežky. V materiáli sa okrem iného píše: „Regulácia zdieľanej mobility zo strany mesta si podľa nášho názoru vyžaduje zmenu celoštátnej legislatívy.“

„Chýba mi tam, že aj ústavu treba zmeniť,“ reagoval ironicky Kršiak. Poukázal na stanovisko ministerstva financií, podľa ktorého obec môže vyrubiť daň za stojiská pre zdieľané kolobežky.

V článku sa dočítate aj: • Podľa mesta je jednoduchším riešením prenájom, má to však svoje ale... • Jedna vec je príjem do rozpočtu, druhá regulácia kolobežiek • V Paríži bude referendum • Stojiská sú virtuálne, pri škole jedno zrušili • Kde je znížená rýchlosť • Ak budú platiť mestu, premietnu to do ceny alebo odídu