Sýkora vyobjímal Bodáka. Nitru nakopla pomsta

Prečo tréneri vynechali šikovného Kanaďana?

Otočka so Zvolenom z 0:2 na 4:2 posilnila šancu Nitry na predkolo play-off, no potvrdenku záchrany v extralige ešte neznamenala. (Zdroj: Miroslav Slávik)

„Ešte počkajme, je dvadsať sekúnd do konca,“ s úsmevom odložil rozhovor do televízie asistent Dušan Milo. Po triumfe so Zvolenom s trénerom Antonínom Stavjaňom v šatni ešte počkali na výsledok z Michaloviec. Liptovský Mikuláš vyhral 2:1 – a tak sa vyťahovali kalkulačky a pečiatka záchrany i play-off ostala v zásuvke.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako Sýkora videl krosček Jedličku a svoj gól na 4:2

Čo povedal Bodák o šarvátke s Jedličkom

Názor Mila na výkony Tvrdoňa a Sýkoru a kto podľa neho hral "excelentne"

Prečo tréneri nepostavili Elmera a či to tak ostane

Či je Leščenko z Levíc v Nitre už napevno

Prečo Nitra ešte nie je zachránená

Aký záver základnej časti si Milo nepraje

„Vieme hrať aj pod tlakom a dať do toho všetko, keď máme vyhrať,“ verí si Adam Sýkora, ktorý doklepol otočku na 4:2.

Corgoni však začali unavene. Do 8. minúty vystrelili iba dvakrát a svietilo 0:2. Hecl gólmi využil dezorientovanosť obrany a potom chybu v rozohrávke.

„Prespali sme začiatok. Povedali sme si však, že takto nemôžeme hrať, zmenili prístup a dohrávali súboje. Už ku koncu prvej tretiny sme hrali ostrejšie, vyhrotené súboje nás nakopli,“ priznal Adam Sýkora. V 19. minúte to schytal od Jedličku a potom vyobjímal Bodáka – lebo obranca ho pomstil „polobitkou“ so Zvolenčanom.