Učňovské roky boli plné futbalu

Partia sedemdesiatnikov, bývalých futbalistov, spomína na mladosť.

NAPÍSALI STE NÁM

V septembri to bolo presne 60 rokov, keď chlapci z okolia Nitry po skončení základnej školy sa išli učiť v strojárskych profesiách pre nový závod, ktorý sa mal stavať v Nitre. Mal sa volať Šmeralove závody, s generálnym riaditeľstvom v Brne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Najviac chlapcov išlo do Brna. Nastupovali v Nitre do rýchlikov, v sprievode rodičov, aby ich vedúci p. Matulík priviedol do internátu na Cihlářsku ulicu, kde mali byť ubytovaní a učiť sa v Šmeralových závodoch Brno.

Medzi chlapcami bolo veľa športovo nadaných, hlavne na futbal. Vychovávateľ internátu p. Hampl ihneď prihlásil chlapcov do súťaže, ktorá sa hrala v rámci učilíšť a prímestských častí Brna.

Súťaž futbalistov sa hrala na súpisku, ktorú musel potvrdiť vychovávateľ internátu. Hrať mohli aj hráči registrovaní v iných kluboch, ako T. Pinter v ZKL Brno, F. Masaryk, J. Tóth v TOS Kuřim.

O rok neskôr v roku 1963 pribudli ďalší chlapci, ktorí sa prišli učiť do Brna a hrali futbal. Tiež boli dopísaní na súpisku, medzi nimi hrali tiež registrovaní v iných kluboch ako J. Bojda (ZJŠ Brno), Š. Ördög (KPS Brno). Medzi chlapcami bol aj L. Michálek, ktorý sa po prvom ročníku vrátil do Nitry, začal študovať na ekonomickej škole a hral futbal za Nitru v prvej lige.

Ďalej v článku autori (Slavomír Krés, Štefan Ördög, Tibor Hačko) opisujú životné osudy chlapcov z nitrianskeho regiónu * akým ďalším športom sa venovali * za ktoré tímy dospelých hrávali futbal * kam narukovali * ktorí z nich sa usadili v Čechách a ešte viac.

V brnenskej súťaži sa zápasy hrávali v strede týždňa a na internáte bolo toľko futbalistov, že vychovávateľ internátu, ktorý bol zároveň vedúcim aj trénerom, na každý zápas nominoval vždy iných chlapcov, aby si zahrali všetci. Bolo ich aj na štyri mužstvá.