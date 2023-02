Súťažili ste už na behu v mokrom podzemí?

Študent z Mojmíroviec triumfoval na netradičnom behu v Budapešti.

Nájdite šišku na konci tunela! To bol preklad názvu netradičných bežeckých pretekov v hlavnom meste Maďarska. V origináli: FUNKY RUN – Keresd a fánkot az alagút végén!

Najkratšia trať merala 7 km a v konkurencii 350 bežcov ju vyhral Adam Kĺbik z Mojmíroviec, ktorý sa vybral do Budapešti so známymi. Triumfoval v čase 26:59 min.

"Po 4. kilometri sme vošli do podzemných priestorov, boli to tunely bývalého pivovaru. Na začiatku pekná svetelná šou, inde zasa úplná tma, čo malo tiež svoje čaro a bolo to fakt dobre premyslené. Bolo treba dávať pozor, lebo sa šmýkalo a stále sme sa točili do ostrých zákrut. V tuneloch sme odbehli presne 2,3 km, potom už len 700 m a cieľ v parku. Veľmi sa mi to páčilo. Úplne iný typ behu, než na aký som zvyknutý," opísal svoj zážitok študent STU v Bratislave, ktorý na bežeckej scéne reprezentuje klub BK Duslo.

Preteky boli zároveň peknou propagáciou tohtoročných majstrovstiev sveta v atletike, ktoré budú práve v Budapešti.

Mimochodom, po dobehnutí naozaj všetci dostali účastnícku medailu a spomínanú šišku.