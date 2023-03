Nitrianski boxeri dominovali v interlige

Boxeri Nitry majú za sebou úspešný vstup do novej sezóny Real Boxing Cupu, keď v domácom ringu vyhrali 1. kolo sezóny 2023.

Real Boxing Cup v minulej sezóne odštartoval nový formát súťaže pre najlepšie tímy z Česka a Slovenska, ktoré si zmerali sily v ôsmich dvojdňových turnajoch. Z premiérového titulu tejto najvyššej česko-slovenskej súťaže sa tešil nitriansky BC Stavbár Nitra, ktorý vybojoval prvenstvo až v siedmich turnajoch.

Zaujímavý formát turnajovej ligy upútal pozornosť aj v zahraničí a o vstup do súťaže prejavili záujem aj najlepšie kluby z Maďarska a Rakúska. Po úspešných rokovaniach sa tak v sezóne 2023 zmenila súťaž z česko-slovenskej extraligy na medzinárodnú interligu s tímami BC Stavbár Nitra, BC Honvéd Budapesť, BC Bounce Viedeň a BC Fosfa Břeclav.

Počas víkendu 25.-26. 2. sa v nitrianskom PKO odboxovalo 1. kolo, v ktorom dominovali domáci zverenci trénerov Hlavačkovcov. „Interliga je pre nás veľkou motiváciou, pretože vstupom Budapešti a Viedne do súťaže sa kvalita ešte zvýšila a každý úspech v tejto konkurencii bude cenný. O to viacej nás teší, že nám domáce 1. kolo vyšlo nad očakávania a v siedmich kategóriách sme vybojovali až šesť prvenstiev,“ načrtol úspešný víkend tréner Pavol Hlavačka.

Ešte pred začatím ligových zápasov sa v rámci predzápasov v ringu predstavili domáci pästiari Patrik Mládek, Karol Tarnay a Marek Horák z PBT Nitra a všetci si pripísali víťazstvá.

V ligových kategóriách sa nitriansky Stavbár sa už tradične mohol spoľahnúť na dve ženské kategórie, v ktorých v jeho drese nastúpila vicemajsterka Európy Lenka Bernardová a domáca odchovankyňa - majsterka Európy do 22 rokov Mirka Jedináková.

Bernardová si v úvodnom zápase poradila s českou reprezentantkou Čavajdovou z Břeclavi a vo finále nedala šancu Petre Szabó z Budapešti. Plný bodový zisk zaznamenala aj Jedináková, ktorá v sobotu zdolala mnohonásobnú maďarskú šampiónku a reprezentantku Vivien Budai (Budapešť) a vo finále si bez problémov poradila s Natáliou Poledníkovou (Břeclav).

Mirka má za sebou úspešný mesiac, keď pred dvoma týždňami zaznamenala 3 víťazstvá (zdolala aj bronzovú medailistku z ME) na jednom z najväčších svetových turnajov IBA Bocskai Memorial v Debrecíne, odkiaľ priniesla striebro a víťaznú formu ukázala aj v domácom ringu.

Dávid Michálek (vpravo) prevalcoval Khamzata Saidoulaeva. (zdroj: Magdaléna Hlavačková)

Medzi mužmi ovládol kategóriu do 60 kg už tradične domáci Viliam Tankó, ktorý zdolal Maďara Baloga (Budapešť) a vo finále mu pre zranenie nenastúpil Pavlyuk (Břeclav). V kategórii 67 kg za Nitru nastúpil mladý Adolf Staněk. Ten sa vrátil do ringu tesne po mesačnej pauze zavinenej zranením a pri prehre na body proti skvelému Maďarovi Petrimanovi (Budapešť) to bolo cítiť.

V kategórii 71 kg zviedol najlepší sobotný súboj Michal Takács proti Ukrajincovi v drese Budapešti Maximovi Pilipecovi. Dramatický súboj plný zvratov napokon tesne 3:2 na body vyhral Takács, ktorý potvrdil svoje kvality aj v nedeľnom finále proti českému profesionálnemu šampiónovi Beránekovi v drese Břeclavi, keď vyhral 5:0 na body a pre Nitru vybojoval ďalší plný bodový zisk.

V kategórii 80 kg nastúpil v drese Nitry 10-násobný rumunský šampión a majster Európy do 22 rokov Andrei Aradoaie, ktorý v sobotnom boji knokautoval 8-násobného majstra Rakúska Marcela Meinla už v 1. kole a v nedeľu na body zdolal talentovaného Janečku z Břeclavi.

V poslednej kategórii do 92 kg si veľké víťazstvá pripísal Dávid Michálek. V sobotu bez väčších problémov zdolal profesionálneho boxera Alessandra Jandejseka (Břeclav), no vo finále ho čakal úspešný rakúsky reprezentant Khamzat Saidoulaev. Prvé kolo patrilo boxerovi Viedne, v 2. kole nitriansky boxer stav vyrovnal a v rozhodujúcom 3. kole hviezdneho Saidoulaeva doslova prevalcoval, čím strhol víťazstvo na svoju stranu a pridal čerešničku na torte pri veľkom triumfe domácich boxerov.

Tí si počas nedeľného programu prevzali pred domácim publikom ešte raz trofej za víťazstvo v sezóne 2022 a rovnako tak mohli oslavovať aj s pohárom pre víťaza 1. kola 2023.