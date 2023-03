Rumanová zaplnená oblastnými rozhodcami a delegátmi. Výborný seminár, zhodli sa viacerí

Uplynulú sobotu sa konal doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov Oblastného futbalového zväzu Nitra v kultúrnom dome v Rumanovej. A stál za to...

Organizáciu seminára si pod patronát vzal predseda komisie rozhodcov Martin Jančok a ostatní jej členovia. Seminár začal zostra, testami z Pravidiel futbalu, ktoré boli následne vyhodnocované a otázky z nich vysvetlené členom komisie Mariánom Božikom.

Po vyhodnotení do kultúrneho domu zavítali všetci členovia Výkonného výboru ObFZ Nitra na čele s predsedom Štefanom Kormanom, ekonóm zväzu Ľubomír Novosedlík, ako aj predsedovia odborných komisií – za disciplinárnu Ladislav Turba, za športovo-technickú Peter Solčiansky. Príhovorom predchádzali milé udalosti.

Najprv dostala predsedníčka KR ZsFZ a členka VV ObFZ Nitra Alena Jančoková Žáčiková od KR ObFZ kyticu za vynikajúcu spoluprácu medzi krajskou a oblastnou komisiou rozhodcov. Následne bolo ružou od KR obdarovaných 5 rozhodkýň na nominačnej listine ObFZ Nitra. Gratulovalo sa aj členovi výkonného výboru za Zlaté Moravce, podpredsedovi zväzu v jednej osobe – Petrovi Chrenovi k 45. narodeninám. Aby toho nebolo málo, pamätné dresy od predsedu KR obdržali rozhodcovskí jubilanti: Ján Tvrdý (50 r.), Róbert Šimák (50 r.), Jozef Joniak ako najstarší oblastný rozhodca (72 r.) a František Kunkel (70 r.). Na koniec pekných ceremónií sa odovzdávali licencie vyškoleným delegátom.

Slovo si ďalej vzali predseda ObFZ Štefan Korman, podpredseda zväzu Peter Chren, kde okrem iného popriali rozhodcom veľa zdravia, športového šťastia a správnych rozhodnutí do ďalšej časti sezóny. Po nich nasledovali príhovory vyššie spomínaných predsedov odborných komisií (DK a ŠTK).

Jadrom školenia bol príchod medzinárodného a republikového rozhodcu Michala Očenáša, ktorý oblastným rozhodcom vynikajúco odprednášal na tému „Zakázaná hra rukou“ a „Hráč mimo hry, hráč v postavení mimo hry“. Po prednáškach ešte rozdával oblastným rozhodcom fotky a autogramy.

„Vážime si, že medzi nás prišiel prednášať rozhodca takých kvalít ako Michal Očenáš, zvlášť preto, lebo hneď po našom seminári rozhodoval neľahký fortunaligový zápas ViOn – Slovan. Povedal sám, že pred svojím zápasom viedol prednášku prvýkrát, o to viac by som sa mu chcel za to poďakovať,“ povedal predseda KR Martin Jančok, pričom neskrýval radosť z vydareného seminára. Ten sa skončil príhovorom práve predsedu KR, predsedom úseku delegátov Jozefa Inoveckého a člena KR zodpovedného za školenie a prácu s mladými rozhodcami Milana Vrábela.

„Veľmi si ako komisia vážime, že medzi nás prišli predseda a všetci členovia výkonného výboru, ako aj ekonóm zväzu a obaja predsedovia odborných komisií. Chcel by som sa ale poďakovať obci Rumanová, že nám poskytla priestory na uskutočnenie nášho seminára a špeciálne Reštaurácii pod Kaštieľom na čele s Petrom Vargom za vynikajúcu prípravu po technickej stránke a zabezpečenie stravovania. Vysokú latku úrovne z predchádzajúcich rokov sme určite nepodliezli,“ zakončil Jančok.