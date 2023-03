Víťazná odveta v Šali (+FOTO)

Slovenské hádzanárky zvíťazili v druhom prípravnom zápase nad Slovinskom 31:25 a odplatili súperkám prehru 20:31 z úvodného duelu.

Zverenky trénera Jorgeho Dueňasa predviedli diametrálne odlišný výkon, duel proti ôsmemu tímu z lanských ME rozhodli vo svoj prospech v záverečnej dvadsaťminútovke. Opäť bola streleckou líderkou Barbora Lancz, ktorá tentoraz skórovala deväťkrát. Slovenky zápasom zavŕšili marcovú prípravu na aprílovú kvalifikáciu play-off o postup na MS proti Chorvátsku.

Odvetný prípravný zápas:

Slovensko - Slovinsko 31:25 (13:13)

SR: Ivanytsia, Furgaláková, Oláhová - Trúnková 4, Györiová, Königová, Popovcová 4, Pénzes 1, L. Ratvajská, Bujnochová 2, Bajčiová 1, Holejová 5, Habánková 4, Lancz 9/4, Škoricová 1, Dvorščáková, Ščípová, D. M. Vargová.

Najviac gólov za Slovinsko: Novaková a Barukčičová po 4.

Rozhodovali Budzák a Záhradník (SR), pok. hody: 4/4 - 1/0, vylúčené: 3 - 4, ČK: 35. Ljepojová (Slovin.) za 3 vylúčenia, 650 divákov.

Hlasy po zápase (zdroj: slovakhandball.sk):

Martina Popovcová, krídelníčka SR: „Z našej strany to bol podstatne lepší výkon. Bolo to náročné na koncentráciu, ale plnili sme pokyny trénera a myslím si, že sme to zvládli. V obrane sme hrali dostatočne agresívne a darilo sa nám v útoku premieňať šance."

Adriána Holejová, spojka SR: „Do odvety sme išli so zámerom zlepšiť obranu, hrať v nej kompaktnejšie a v útoku dodržiavať systém a dbať na detaily, ktoré nám v piatok chýbali. Mne sa dnes hralo oveľa lepšie."

Alexandra Ivanicjová, brankárka SR: „Už výsledok ukazuje, že sme odvetu zvládli lepšie. Dievčatá hrali v obrane agresívne, a tak sa aj mne lepšie chytalo."