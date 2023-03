Pokyn primátora Hattasa rozhneval poslancov. Úradníci pre nich majú dve hodiny

Vedúci musia zo stretnutí urobiť zápis a do jedného pracovného dňa ho poslať prednostovi.

NITRA. Primátor Marek Hatas vydal pokyn, ktorý rozhneval poslancov. Určuje pravidlá pre ich spoluprácu s mestským úradom. Má zabezpečiť „efektívne plnenie úloh“.

Poslanci to považujú za obmedzovanie svojich práv. Viacerí už teraz avizujú, že vyčlenené dve hodiny do týždňa nebudú rešpektovať. Hovoria, že je to málo.

Radnica tvrdí, že je všetko inak: „Je nezmysel interpretovať pokyn primátora tak, že poslanec môže úradníkov kontaktovať iba počas niekoľkých hodín v týždni.“

Nespochybniteľné je však minimálne to, že z každého stretnutia musí úradník vyhotoviť záznam, ktorý zašle prednostovi. „Je to absurdné, robota navyše,“ zhodli sa dvaja oslovení zamestnanci vo vedúcej funkcii. Meno zverejniť, pochopiteľne, nechcú.

Do troch dní Tri kluby žiadali, aby bol poslanec pri výkone mandátu oprávnený požiadať prednostu radnice o poskytnutie podkladov, vysvetlení alebo informácií, ktoré má mesto, respektíve úrad k dispozícii, a to do troch pracovných dní od doručenia žiadosti. Nesplnenie povinnosti malo byť považované za porušenie pracovnej disciplíny. Uznesenie ale primátor Marek Hattas nepodpísal.

Niektorí poslanci hovoria aj o pomste. Tri kluby (Kršiakovci, Štefekovci a

Obertášovci) totiž nedávno navrhli upraviť spoluprácu s úradom. Prijaté uznesenie primátor nepodpísal. Namiesto toho prišiel teraz s vlastným pokynom.

Dve hodiny týždenne

Spolupráca mestského úradu s poslancami podľa neho prebieha výlučne na úrovni prednostu, vedúcich odborov a útvarov, náčelníka a riaditeľov príspevkových organizácií. Každý vedúci zamestnanec musí mať pre poslancov vyčlenené v kalendári dve hodiny týždenne.

V pokyne je striktne určený aj čas: v stredu od 16. do 17. hodiny, v piatok od 9. do 10. hodiny. V prípade správy mestských služieb je to streda od štrnástej do pätnástej a štvrtok od deviatej do desiatej.

V článku sa dočítate aj: • Čo musí obsahovať zápis, ktorý dostane prednosta • Šikana, zastrašovanie, obmedzovanie poslaneckého mandátu, reagujú poslanci • Je to presne naopak, reaguje radnica na kritiku • Ako pokyn zdôvodňuje mesto