Doviesť „Bodok“ na nitriansky štadión

Robiť radosť výborným fanúšikom, želá si Tomáš Dodoš.

Listina úspechov Dolných Obdokoviec sa za posledných šesť rokov utešene zapĺňa – návrat do najvyššej oblastnej súťaže a v nej dve koruny jesenného kráľa, finále Campri Cupu, ešte predtým aj jeho organizovanie a na Vianoce striebro z AQUAFLOT Cupu, trojdňovej akcie pre 52 tímov.

„Možno nás najväčší úspech ešte len čaká,“ žmurkol klubový manažér TOMÁŠ DODOŠ a rozpovedal sa o míľniku pred očami plnej mestskej haly v Nitre.

„Je to najväčší turnaj na Slovensku, preto si druhé miesto vážime. Aj s odstupom času však tvrdím, že v posledných sekundách sme mali kopať oprávnenú penaltu. Každopádne to bol úspech. Naši skúsení borci ukázali, že vonkoncom nepatria do starého železa. Nečakal som, že akcia pre nás až takto krásne dvojdňovo vypáli. Hlavne Paľo Farkaš si to užíval, ako profík totiž nemohol hrávať takéto turnaje,“ hovoril muž, ktorý s viacerými srdciarmi stojí za najväčšími úspechmi klubu z neveľkej dediny.

Dolné Obdokovce do siedmoligovej jari vykročia reprízou halového finále v Nitrianskych Hrnčiarovciach a aby toho nebolo málo, v apríli sa tam vrátia na štvrťfinále Campri Cupu. „Máme im čo oplácať,“ pousmial sa Tomáš Dodoš. „Nálada po zimnej príprave je dobrá, chalani absolvovali sústredenie na ranči u starostu Mariána Paulisza, za čo mu ďakujeme. Jar bude náročná, až deväťkrát hráme vonku. Veríme, že našim výborným fanúšikom urobíme čo najviac radosti,“ dodal.

Rodák z Nitry, ktorý v prípravke FC hral s Ježom či Pavlovičom, by rád ešte niekedy vzal rodinku na prvú ligu pod Zobor, veď býva päť minút od štadióna. Zatiaľ platí, že by naň raz chcel doviesť „svoje“ Dolné Obdokovce. „Bolo by to pekné,“ povedal Tomáš Dodoš.