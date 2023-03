Keď Kolíňany zdolali ViOn, v krčme došli poháre

Tibor Ballabáš preskakuje zo spomienok na zlatú éru do dnešných gólových lavín.

„Tempo, Kolon!“ zvyklo sa kričať na štadióniku medzi Žibricou a vojenským kopcom. Áno, 639-gólová éra spojená s postupom do najvyššej oblastnej ligy (2014), samými pobytmi v popredí na čele so striebrom (2019) i zlatom v Campri Cupe (2019) jasne signalizuje správne futbalové tempo.

„Chlapci však ešte majú čo robiť, aby vyrovnali slávne 90-te roky,“ zažiarili oči TIBOROVI BALLABÁŠOVI. Vtedy dávno bol predseda klubu a dnes je tiež jeden z hlavných činovníkov.

„Za mužov som hral od sedemnástich ako obranca či záložník, no v dvadsiatke som skončil, láska k žene zvíťazila. V 80-tych rokoch nebola tribúna ani šatne, každý sa sprchoval doma, prezliekali sme sa v starom autobuse, potom v unimobunke, skvalitnili sme si ju kachľami peterkami, potom naftovými a budovu si postavili svojpomocne na brigádach,“ zaspomínal si majiteľ úspešnej prepravnej spoločnosti.

Kolíňany mali v 90-tych rokoch meno oduševneného tímu. „Kedysi nemalo veľa dedín žiacke mužstvo, no my áno, aj preto sme s mužmi v okrese patrili k elite. ViOn Zlaté Moravce z každej súťaže okamžite postúpil, ale my sme s ním vonku remizovali a doma ho zdolali! Oslavovalo sa v krčme a došli poháre... Bežne na nás chodilo tristo-štyristo divákov, hralo sa zadarmo, z lásky k futbalu a partii,“ lovil v pamäti Tibor Ballabáš.

Keď sa jeho synovia-futbalisti Richard a Kornel vrátili domov, Kolíňany sa tešili z ďalšej úspešnej éry. V oblasti ich nik neberie na ľahkú váhu. Viac gólov než Turan a spol. (46) na jeseň 2022 dali iba prvé Dolné Krškany (48) a tretie Žitavany (49), na ktoré strácajú tri bodíky.

„Peter Drahoš odvádza dobrú prácu, vie hráčov vyburcovať, pôsobiť na nich nielen z trénerského, ale aj psychologického hľadiska. Verím, že sa v tabuľke posunieme vyššie, no hlavne hrajme dobrý futbal pre ľudí, chodia k nám aj diváci z okolitých dedín. Postúpiť však nechceme, táto súťaž nám vyhovuje,“ rozprával Tibor Ballabáš, jeden z hlavných predstaviteľov futbalu v Kolíňanoch, kde sa po generačnom výpadku obnovujú aj tímy mládeže.

Kolíňany od postupu do „okresu“ 2014/15 (9.): 15-3-12, 58:64, 48 b 2015/16 (6.): 13-8-9, 66:58, 47 b 2016/17 (5.): 15-4-11, 78:61, 49 b 2017/18 (9.): 13-2-15, 83:70, 41 b 2018/19 (2.): 17-6-7, 63:42, 57 b 2019/20 (1.): 11-1-3, 54:23, 34 b 2020/21 (5.): 6-1-2, 26:17, 19 b 2021/22 (5.): 17-5-8, 82:52, 56 b 2022/23 (4.): 10-1-4, 46:30, 31 b Sezóna (umiestnenie): výhry-remízy-prehry, skóre, body. Ročníky 2019/20 a 2020/21 sa nedohrali kvôli pandémii.