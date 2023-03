Fabrika na talenty nechce milióny. Veľké Zálužie zásobuje akadémie

Po ihrisku v lete behalo päťdesiat detí. V jednej kategórii!

S náložou sarkazmu je to najnudnejší klub v oblasti. Žiadna senzácia, žiadny vyhadzov trénera, žiadna šialená séria postupov, žiadny zánik... „Len“ zdravá stabilita a kontinuita. V dnešnej dobe nevídaná. Čiže inak povedané – chceme takých nudných klubov viac!

Keď ObFZ Nitra rozbiehal Miniligu Stocha U11, bolo to aj z popudu Veľkého Zálužia. Keď v roku 2018 vznikla súťaž U9, tiež bolo pionierom Veľké Zálužie.

Už vyše desať rokov robí veľké veci s futbalovou mládežou. Na počiatku boli dva bežné tímy žiakov a dorastu. Dnes? Vyše sto detí a beznádejne plná vitrína s trofejami.

„Musíme spraviť novú,“ usmieva sa Pavol Cocher, organizujúci si život podľa futbalu, odkedy (2011) s Pavlom Bírom a Mariánom Bakom zahájili nevídanú mládežnícku expanziu v štvortisícovej dedine. Prvými lastovičkami v „miniprípravke“ boli Sebastián Záhorák, Filip Bédi či Daniel Bene, dnes už nováčikovia v áčku.

„Bola to ako nabaľujúca sa snehová guľa. Dnes máme päť kategórií a nesúťažnú pre škôlkarov. Miliónového sponzora nechceme, cieľom je klub postavený na kvalitných a dlhodobo udržateľných základoch, nie závislý od jedného človeka, ktorého to po čase môže prestať baviť,“ prezradil Pavol Pekar, jeden z náčelníkov rodinného klubu, pracujúceho s 30-tisícovým sezónnym rozpočtom.

„Obec prispieva 18-tisícovou dotáciou a hradením energií i hospodára. Zvyšok si nazbierame svojpomocne cez ples, vstupné či bufet. Tréneri majú iba symbolickú odmenu. Rodičovský poplatok je 10-eurový, no dobrovoľný, berieme zreteľ na sociálne slabšie rodiny. Hneď ho otočíme do benzínu či občerstvenia po každom zápase. Hráči dostávajú zadarmo teplákové súpravy. Hrá každý, nikoho nevyhodíme z ihriska,“ povedal Pekar.

V 10-člennom trénerskom štábe svieti tiež meno bývalého výborného útočníka a futsalového reprezentanta do 21 rokov. Marián Bédi má na starosti kategóriu U9, vedie aj syna Mariána mladšieho. „Podarilo sa nám skĺbiť kolektív snaživých trénerov, ktorí medzi sebou veľa komunikujú. Robiť s futbalovou mládež je radosť. Najväčší záujem je u najmenších, v lete sme s trénerom Róbertom Pekarom nechceli veriť vlastným očiam, že na tréningu kategórie U9 bolo až päťdesiat detí,“ rozprával Bédi.

„Ulacké“ talenty vo svete Jakub Kováčik (Petržalka), Kristián Števík (Trnava), Jakub Križan, Juraj Blaho, Roman Komárňanský, Martin Andrášik (FC ViOn), Juraj Mego (FC Nitra), Matej Kušnír (Sereď), Dávid Kováč (ČFK Nitra).

Aké sú dôkazy výnimočnosti mládežníckeho impéria Veľkého Zálužia? Medaily s prípravkou, žiakmi i dorastom z dlhodobých súťaží ObFZ Nitra na tráve i halových turnajov, no aj „výroba“ talentov pre prvoligové akadémie. Prednedávnom v lete odišlo šesť hráčov jedného ročníka. Iných by to položilo, klub však vytiahol šesticu nových. Spádová dedina otvára náruč aj pre deti z neďalekého Jarku, Bábu, Rumanovej či Lehoty.

„Vždy jedno oko plače, keď sa lúčime so šikovným chlapcom, no nikoho silou-mocou nedržíme a vieme, že raz, so skúsenosťami z akadémie, sa môže vrátiť a pomôcť áčku. Po halovej sezóne cítime veľký záujem z Nitry a Dunajskej Stredy o naše nádeje,“ netajil mládežnícky tréner Pavol Cocher.

A akáže tá halová sezóna bola! ObFZ Nitra vychystal turnaje pre všetkých päť kategórií a iba Veľké Zálužie na každom postúpilo zo skupiny a až dva vyhralo. Okrem prípravky U11 zlatom zabodovali aj dorastenci na prestížnom PP Invest Cupe.

„Ročníky 2004 a 2005 sú najlepšie za dlhú dobu. Na halových turnajoch sa dokonca niektorým mladým chlapcom, ktorých to čaká o rok-dva, neušiel dres. Pred piatimi rokmi sme mali ledva desať dorastencov, teraz ich je aj dvadsať. Zameriavame sa aj na taktické veci, aby sme vychovali dobrých áčkarov, máme radosť, že sa chalani z dorastu sa presadzujú aj v náročnej šiestej lige. Hlavne však chceme, aby boli hrdí na to, že reprezentujú ŠK Veľké Zálužie,“ rozprával tréner dorastencov Martin Antl, ktorý posúva nádeje do rúk Mateja Gálu, už vyše 11 rokov koučovi áčka.

„Náš klub nie je o jednom-dvoch ľuďoch, naopak, o veľkej partii trénerov, dvoch na každú kategóriu, čo vytvára rodinnú atmosféru. Rodičia k nám deti dávajú s radosťou a sami od seba. Možno sa o nás hovorí menej ako o iných kluboch, naše talenty však zbierajú zväzové ocenenia a prestupujú do ligových akadémií,“ dodal Antl.

Predseda klubu Jaroslav Bozáň k tomu pripojil: „Futbal sa dnes robí ťažko, aby sme nemuseli do áčka ťahať cudzích hráčov, vychovávame si vlastných. Mládež je budúcnosť. A je zásluha trénerov, ako dobre sa jej u nás darí. Dokazujeme, že aj na dedine sa za málo peňazí dá robiť veľká muzika. Myslím si, že v klube je to nastavené tak, že ak aj naša garnitúra funkcionárov skončí, futbal pôjde ďalej.“

Zrátané a podčiarknuté, hospodár ihriska Veľkého Zálužia, plne obsadeného od pondelka od piatku, ešte dlho bude najvyťaženejším široko-ďaleko...