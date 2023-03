6. LIGA STRED: Alekšince vezú tri body, V. Zálužie začalo úspešne.

V článku nájdete komentáre zo všetkých zápasov a ZOSTAVU KOLA.

Krušovce - Čeľadice 1:2 (0:1). Jarný otvárak v Krušovciach sa začal vo svižnom tempe. Do šancí sa viac dostávali domáci, ale boli to hostia z Čeľadíc, kto išiel do vedenia po osi Kolár - Koprda - Čibík.