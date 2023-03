Slovák Nitru nechcel. Synčeka pripravil na hukot

Náš tréner je špičkový, som zvedavý, čo pripraví „Tondo“, húta starý známy center Košíc.

Najproduktívnejší hokejista extraligovej histórie Nitry (387 bodov v 559 zápasoch) už hral proti „svojim“ za Zvolen, Žilinu i Banskú Bystricu a najviac razy práve za Košice, s ktorými bol ešte v októbri posledný v tabuľke, no ôsmimi výhrami po sebe na konci základnej časti vyletel k prvému miestu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Po februárových prehrách so Slovanom, Nitrou a Prešovom sme si povedali, že s takýmto hokejom to ďaleko nedotiahneme a každý zápas sme vzali ako play-off. Štvrťfinále bude zaujímavé, Nitru som nechcel. Pozeráme sa však hlavne na seba. Máme špičkového trénera Cemana a hlad po úspechu,“ prezradil pre MY noviny Marek Slovák, ktorý s Košicami už raz Nitru vyradil – v semifinále 2013.

S corgoňmi má päť medailí vrátane titulu (2016). Tretí zápas série s Popradom si pozrel naživo.

„Tušil som, že nám prischne Nitra. Hoci Poprad vyslal veľa striel, neboli to čisté šance, Kašík všetko videl. Súhlasím však, že chytá fantasticky. Dobrú prácu pred ním robia aj obrancovia. Je dobré, že séria s Popradom skončila rýchlo, máme čas na rozbor súpera. Nitra vlani mala ofenzívny tím, teraz hrá obetavejšie. Som zvedavý, čo ‚Tondo‘ pripraví. Už prvé dva zápasy veľa napovedia,“ dodal „Čibino“.

Center „oceliarov“, zatiaľ 22-bodový v 48 zápasoch, znovu rodinke rozdá hrsť vstupeniek. S hokejom zoznámil aj syna Matiasa, má rok sedem a mesiacov.

„Na hukot som ho už pripravil. Vzal som ho sobotu do Nitry a veľmi si to užíval. Určite sa mu zapáči aj na zimáku v Košiciach. Dvojmesačnú dcérku Elianu ešte nevezmem,“ pousmial sa Marek Slovák, kto by to povedal, že už 34-ročný...