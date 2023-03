Skvelá správa pre volejbal v Nitre

Klub pripravuje návrat mužov do extraligy.

Už tretiu sezónu je nitriansky športový fanúšik ochudobnený o zápasy mužskej volejbalovej extraligy. Pritom tento šport, ktorý má v meste vyše 70-ročnú tradíciu, ešte nie tak dávno oslavoval majstrovské tituly (2016, 2017).

Po sláve však prišiel pád a v septembri 2020 už Nitra nepodala prihlášku do extraligy. „Nebola to chyba Nitranov, ale ľudí, ktorí vstúpili do 'našich' radov,“ skonštatovala po tomto smutnom konci bývalá dlhoročná trénerka.

K zmene má prísť od sezóny 2023/24. Zhovárali sme sa s Jozefom BENČOM, ktorý je aktuálne poverený vedením klubu VK Slávia SPU Nitra. V minulosti volejbal 17 rokov hrával, neskôr pôsobil ako tréner i funkcionár.

Rozbehnutý je proces, ktorý by mal byť definitívne spečatený v polovici mája.

Druhý rok účinkujú muži Nitry v prvej lige. Prečo ste teraz prejavili záujem o účasť v extralige?

Musím začať najskôr pohľadom do histórie, ktorá je bohatá. Volejbal v Nitre vznikol v roku 1952 a za ten čas dosiahol pekné úspechy. Dvakrát sa podarilo prebojovať sa do federálnej ligy, hoci vždy len na rok.

Počas celej histórie sa v Nitre vychovalo množstvo hráčov, reprezentantov mládeže i dospelých. Pôsobili tu kvalitní tréneri – spomeniem mená ako Szalay, Maruniak, Kalný či Oravec. Napríklad pán Szalay bol v slovenských pomeroch doslova priekopníkom. Pod jeho vedením sme sa učili mnohé moderné veci.

Aj v posledných rokoch náš klub vyprodukoval viacerých hráčov, ktorí pôsobia v extralige či v zahraničí.

My, starší funkcionári, ktorí sme pôsobili v klube v minulosti, sa snažíme urobiť maximum a hľadali sme možnosti, ako dostať do Nitry naspäť extraligu. Preto sme požiadali Slovenskú volejbalovú federáciu o zaradenie do najvyššej súťaže. Nie je to ľahké, ale veríme, že je to správny krok. V meste je aj solídna podpora fanúšikov, veríme, že táto správa ich poteší a priláka na zápasy.

Máte sponzorské prísľuby pre novú sezónu?