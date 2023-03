Jedno z najzadlženejších miest je bez rozpočtu a investícií, no s dostupnejšími mestskými bytmi

ZLATÉ MORAVCE. Okresné mesto je už pár mesiacov v rozpočtovom provizóriu. Plánované februárové Mestské zastupiteľstvo bolo presunuté na marec. Dôvodom bola príprava rozpočtu, ten však napokon predložený aj tak nebol.

Viceprimátor Marek Holub, ktorý zastupiteľstvo viedol, to vysvetlil tým, že niektoré body v programe zastupiteľstva tvorbu rozpočtu priamo ovplyvňujú.

Dodal, že aktuálne rozpočtové provizórium neovplyvňuje bežný chod organizácií mesta a poskytované služby.

