Stavjaňa: Na tlačovky by mal chodiť inštruktor rozhodcov

Tréner Nitry v piatok hráčov sfúkol, v sobotu im poďakoval.

Séria svieti 2:0 na zápasy pre Košice, no predvčerom pokojne mohla byť vyrovnaná. Nitra pootočila koliesko play-off výkonu a neznalý by nepovedal, že ide o bitku prvého s desiatym. Rozhodli až nájazdy.

DETAILNÁ REPORTÁŽ ZO SOBOTY

DETAILNÁ REPORTÁŽ ZO SOBOTY Nájazdová kliatba. Nitra trápila Košice, veľký výjazd takmer jasal

ANTONÍN STAVJAŇA hráčov za piatok kritizoval, no v sobotu im poďakoval.

„Z toho, čo môžem okomentovať, môžem povedať, že som spokojný s prístupom tímu. Oproti prvému zápasu sme spravili dve zmeny v zostave, no dnes to vyzeralo tak, akoby sme vymenili nie dvoch, ale pätnástich hráčov,“ povedal na tlačovke tréner Nitry a MY noviny ho potom vyspovedali ešte viac.

Hrateľnosť Košíc sa v druhom zápase dala využiť aj viac, však?

Mužstvo dnes pôsobilo tak, akoby včera ani nehralo. Malo veľa síl na napádanie. Hlavne v momentoch, keď sme vyrovnali na 2:2 a 3:3, tam bolo veľa nádejných situácií a my blízko k víťazstvu. Možno to chcelo zachovať väčšiu chladnokrvnosť v zakončení.

Budete uvažovať, že pozmenenú zostavu s Kniesom a Tvrdoňom ponecháte ďalej?