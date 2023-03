Nitrianska kapela uspela na prestížnom odovzdávaní hudobných cien

Kapela DIS IS MARKĒTA (4 fotografie)

NITRA. Na 15. ročníku hudobných cien Rádiohláv, známych tiež ako Radio_Head Awards sa podarilo uspieť aj relatívne novej nitrianskej formácii DIS IS MARKĒTA.

Nominácie získali až v dvoch porotcovských kategóriách. Hudobní odborníci ich navrhli v kategórii Folková hudba a World Music. Ocenenie napokon získali v špeciálnej kategórii.

