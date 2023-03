Ako s Bystricou 2010? Takto sa s Košicami dá, radí exkapitán Nitry

Čo Miroslav Štefanka šepká Gillovmu útoku?

Šestica na ľade stála Košice zápas, presilovky Nitry vstali z hrobu, vo finiši rozhodla troma gólmi za 168 sekúnd a vypredaný zimák oslavoval triumf 5:2 a zníženie série na 1:2. Štvrťfinále pokračuje zajtra o 18.30 h pod Zoborom.

MY Nitrianske noviny všetko prebrali s MIROSLAVOM ŠTEFANKOM, bývalým kapitánom so 477 zápasmi a 281 bodmi za corgoňov.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo Nitra podľa M. Štefanku zrazu využila presilovky

Ako hodnotí Tvrdoňa a čím ho Stavjaňa prebral

Akú radu má pre Gillovu formáciu

Či je Green jeho jednotkou na presilovku

Či môže byť Nitre inšpiráciou play-off 2010

Je Nitra späť v sérii?

Košice dnes spravili viac chýb, hoci na začiatku to tak nevyzeralo. Nitra dala dva lacné góly. Nestačí brániť hráča osobne, treba mu blokovať aj hokejku, a to pri Tvrdoňovi a Greenovi hostia nerobili. Domácim vyšli presilovky, premenili výhodu piatich na troch, súper nie. Košice sa málo tlačili do brány, tým si prehrali zápas a dali Nitre šancu vrátiť sa do série. Prejavila viac chcenia.

Čo hovoríte na presilovky, ktorými si corgoni konečne pomohli (až trojgólovo)?