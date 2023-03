Baláž už pozná recept, Elmer nenachádza slová

Hokejisti Nitry a Košíc držali fanúšikov v napätí do posledných minút tretieho duelu.

Každý vie narátať do štyri. Keby Nitra v utorok prehrala, bolo by v sérii (takmer) vymaľované. Podľa toho to na ľade aj dlho vyzeralo. Lenže bolo cítiť, že aj technicky zdatní hráči víťaza základnej časti mali rešpekt zo súpera, a tak sa v dôležitom štvrťfinálovom zápase sprvoti až tak často „nehíkalo“ z akcií na ľade.

Či bola Nitra v tomto súboji lepšia o dva-tri góly, je zbytočné polemizovať. Do štatistík ide výhra 5:2, a my sme sa jej „pozreli na zuby“ v debate s dvoma nitrianskymi strelcami a jedným košickým.

Nedali hlavy dolu