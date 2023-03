Prinášame aktuálny program kina.

Program kina CINEMAX: Od 23.marca do 29.marca 2023:

Mimi (OV , U) : 15:50

John Wick 4 ATMOS (ČT, prístupný od 15 rokov): 20:00

John Wick 4 (ST, prístupný od 15 rokov): 17:20

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba (ČT, od 12 rokov): 18:00št - ne

Buď chlap (OV, prístupný od 12 rokov): 18:10str, 20:10ut, 20:20 štv - po

Úžasný Mauric (SD , U): 13:50vi, 15:10

Kocúr v čižmách: Posledné želanie (SD , U): 13:00vi

Múmie (SD , U): 13:30vi

Zúbková víla (SD , U): 13:20vi

Invalid (OV , prístupný od 15 rokov): 17:40

Vreskot 6 (ČT, od 15 rokov): 20:40

Creed III. 2D Atmos (ST, od 12 rokov): 15:30 št, pi, ne; 17:50 po

Shazam! Hnev bohov (SD, od 12 rokov): 15:00 po, 15:30 str; 17:30pi, ne, ut, str

Shazam! Hnev bohov (ST, od 12 rokov): 17:30 št, so, po

65 (ST, od 12 rokov): 15:20

Ostrov (OV , prístupný od 12 rokov) : 15:00 ut, 20:10 okrem ut

ARTMAX KONCERT - Louis Tomlinson: All Of Those Voices (ČT, 12 rokov): 15:30 so

ARTMAX OPERA - Barbier zo Sevilly (ČT, 12 rokov): 17:30 ut

PREDPREMIÉRA - Dungeons Dragons: Česť zlodejov (ST, 12 rokov): 20:20 str

Legenda: vi - ide cez víkend, št - ne - ide štvrtok až nedeľu, str - ide v stredu, ut - ide v utorok, štv - po - ide štvrtok až pondelok; št, pi, ne - ide štvrtok, piatok a nedeľa, po - ide v pondelok, str - ide v stredu

OTVÁRACIE HODINY: ŠTVRTOK - NEDEĽA OD 12:30h, PONDELOK - STREDA OD 14:40h