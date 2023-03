Spoplatnené parkovanie vo Vrábľoch? Neskôr. Mesto má pálčivejšie dopravné problémy, hovorí primátor

Vo funkcii má za sebou prvých sto dní.

VRÁBLE. Okres Nitra má 60 obcí a len dve mestá. Okrem správneho sídla, ktorým je Nitra, sú to Vráble. Viac ako osemtisícové mesto si po 20 rokoch zvolilo v októbrových spojených voľbách zmenu. Primátorom sa stal len 29-ročný kandidát Viktor Németh.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vo funkcii má za sebou prvých sto dní. „Kalendár mám plný, ale rozhodnutie kandidovať som neoľutoval,“ hodnotí svoje doterajšie pôsobenie druhý najmladší primátor na Slovensku.

Čo doposiaľ hodnotíte na svojej práci ako najťažšie?

Robiť rozhodnutia a brať za ne zodpovednosť. Pri tvorbe rozpočtu bolo potrebné spraviť niekoľko dôležitých rozhodnutí za ktorými si naďalej stojím.

Chvíľu mi trvalo zžiť sa s tým, že to čo urobím, nerobím len ako fyzická osoba, ale už aj ako primátor. Po voľbách ma párkrát zaskočilo, keď ma na bežných stretnutiach, kam som pravidelne roky chodil, neprivítali ako Viktora Németha, ale ako primátora.

Prečítajte si

Prečítajte si Seniori, darcovia krvi a politickí väzni budú cestovať po Nitrianskom kraji lacnejšie Čítajte

A čo vás najviac baví?

Najúžasnejšie na tejto práci sú reálne možnosti posunúť život v meste a zlepšiť kvalitu verejných priestorov. Mladá generácia nevstupuje do komunálnej politiky kvôli peniazom. Robíme to pre niečo, čo to presahuje. U mňa sú to hodnoty.

Mnoho mladých máme aj v zastupiteľstve. Každý poslanec mal predtým plnohodnotný život, ale prevážilo rozhodnutie ísť robiť niečo spoločne.

Určite sa nájde aj niečo čo vás hnevá. Čo je to?

Ľudia na komunálnej úrovni by mali hľadať spoločný záujem. Som ochotný znášať kritiku za vecné veci. Ale nie s osobnými invektívami.

V rozhovore sa dočítate: Kto ho inšpiroval vstúpiť do komunálnej politiky,

čo ho na novej práci baví a čo hnevá,

aké plány má s Hlavou ulicou a Čerešňovým námestím,

podľa koho potrieb by sa mali plánovať mestá,

či budú Vráble zavádzať parkovaciu politiku.

Aká je vaša slabá stránka, čo ste o sebe vďaka tejto práci zistili?

Pociťujem potrebu zlepšovať sa v komunikácii, či už v mojej alebo mestskej, smerom k občanom.