Futbalový bonzáčik: 8. liga C

Finišujeme s naším vtipným zimným seriálom.

K futbalovému kolektívu patrí aj zábava a MY sme si z nej v zimnej prestávke kúsok ukrojili. Postarali sa o to (vo väčšine prípadov) kapitáni mužstiev, ktorí nabonzovali čo-to na svojich spoluhráčov.

Na záver nášho humorného putovania tu máme 8. ligu C. Inak, keby ste sa na ihriskách započúvali do prezývok, zachytili by ste kadejaké. Napríklad Šrófik, Apoštol, Onur, Hrdza, Starosta, Dembele, Prdoš či Gombitová!

Na bonzáčikov sa zahrali kapitáni Miroslav Révay (Hostie), Patrik Mikuš (Obyce), Michal Gúcky (Sľažany), Damián Hitka (Martin n/Ž.), Marek Gajdoš (T. Mlyňany), Patrik Mesko (ViOn D/Topoľčianky), Roman Kubala (Hosťovce), Sebastián Rosina (Velčice), Lukáš Tokár (Beladice), vedúca mužstva Denisa Javorčeková (Ladice) a tréner Pavol Baláž (Nevidzany B). Chýbajú iba Tekovské Nemce, kde sme nenašli pochopenie pre túto záležitosť.

Ale ostatní, poďme sa spolu zabaviť!

Hostie

Najviac sa háda s rozhodcom: začnem od seba, takže Miroslav Révay (Šrófik)

Najväčší brusič: zdá sa mi, že to ani nevieme